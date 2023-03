4 Sachen, bei denen GPT-4 brilliert: Die nächste Generation der KI ist verblüffend

Quelle: Pixabay

Was hat GPT-4, die neueste Version des Sprachmodells, zusätzlich auf dem Kasten? Wir haben euch einige der nach unserem Dafürhalten überraschendsten Punkte zusammengetragen. Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit - kurios ist sie aber allemal! Apropos: Einige der Punkte unten stammen von mashable.com.

Doch bevor wir uns in die fantastischen, neuen Welt von GPT-4 stürzen, wollen wir in der gebotenen Kürze all diejenigen Leserinnen und Leser abholen, die sich jetzt fragen, was GPT überhaupt ist.

Alles neu mit GPT-4?

Sorgte GPT-3 jüngst in den Medien für Furore, steht mit GPT-4 die nächste Wagenladung Überraschungen an. Wie Kollege Jan Stahnke bereits berichtet hat, wurde das Sprachmodell GPT-4 in jüngster Vergangenheit vorgestellt – genauer: am 9. März 2023.

GPT wird von der US-amerikanischen Technologiefirma OpenAI entwickelt. Das Kürzel GPT steht für Generative Pretrained Transformer. GPT dient vielen zeitgenössischen KI-Produkten als Grundlage. ChatGPT dürfte bislang das Bekannteste davon sein.

Übrigens: Kollege Maxe Schwind hat zusammen mit ChefGPT den Kochlöffel geschwungen. Ob Künstliche Intelligenz das Zeug zum Chefkoch hat, erfahrt ihr nachstehend bei Maxe.

Mehr zum Thema Kochen mit KI: Ich habe 5 Tage nach ChefGPT gekocht und frage mich, für wen das gedacht sein soll von Maxe Schwind

Aber genug des Vorgeplänkels. Los geht's mit den vier Dingen, die GTP-4 besser kann als sein Vorgänger.

1. Online-Dating teil-automatisieren

Tinder, Bumble, Hinge, Lovoo – und wie diese Dating-Apps nicht alle heißen. Wer sich in den Dating-Dschungel stürzt, der weiß: Vor lauter Horror-Dates und Ghosting-Attacken ist der nächste Dating-Burnout nicht weit. Jake Kozloski, Mitbegründer des Dating-Angebots Keeper, hat via Twitter demonstriert, wie sich GPT-4 für das Sichten von potenziellen Lebensabschnittspartner nutzen lässt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Das soll vor allem dann funktionieren, wenn der Partnersuchende seine Präferenzen kennt - und eine Vorauswahl an akzeptablen Lebenspartnern getroffen hat.

Sprich: Sofern ihr mehrere Interessenten an der Hand habt, dann lasst doch eine KI die Auswahl treffen. Ist Nicht-Raucherin: Check! Darf in die nächste Runde! . Sammelt Diddl-Mäuse: Keine Chance! Ist in der Kommunalpolitik tätig: Wow, absolut hot! Heirate mich!

Nennt mich effizient, aber wenn die Herangehensweise funktioniert, um unpassende Partnerinnen und Partner gar nicht erst treffen zu müssen, sage ich: Ja, GPT-4, erspare mir weitere Geisterbahnfahrten!

2. Als Gangsterrapper durchstarten

Tech-Redakteur Jan-Keno Janssen von der c't vergleicht die Sprechgesang-Skills von GPT-3 mit denen von GPT-4. Richtig gelesen!

Wie hört sich das an, wenn Alpha-Bros mit Nacken-Tattoo über Wasserkraftwerke singen? , fragt sich Janssen – und fordert das KI-Sprachmodell dazu auf, einen Track über Wasserkraftwerke zu texten. Die lyrischen Ergüsse, die GPT-3 hierzu liefert, sind unter künstlerischen Gesichtspunkten ausbaufähig:

"Aber es gibt andere Gangster da draußen,

die versuchen, mein Geschäft zu stören,

sie wollen meine Wasserkraftwerk übernehmen,

aber ich werde das niemals zulassen."

Ein bisschen gähnig und weniger groovig, oder? Dann heißt es jetzt: Vorhang auf für GPT-4! Zumindest beim Thema Wasserkraft empfiehlt sich das Sprachmodell der nächsten Generation als Nachfolger von Antifuchs, Badmómzjay, Sido und wie die maskierten Plattenbau-Bewohner nicht alle heißen. Lest selbst:

"Wasserkraft, Gangster-Rap, wir reißen den Damm auf,

Mit der Kraft des Wassers, yo, wir pumpen den Jam raus.

Hydropower, Gangster-Style, wir nehmen's in die Hand,

Mit der Energie der Flüsse, yo, wir rocken das ganze Land.



Für einen weltweiten Hit reicht es vielleicht noch nicht, aber das Ergebnis liest sich mit GPT-4 doch deutlich geschmeidiger.

3. Eine komplette Sitcom schreiben

Wer in den 90ern aufgewachsen ist, der kennt die beste Sendung, die von nichts handelt: Seinfeld . Und wer Seinfeld kennt, der wird in den letzten Wochen auch über Nothing Forever gestolpert sein - und daran seine Lachmuskeln gezerrt haben.

Nothing Forever ist eine GPT-3-befeuerte Quasi-Fortsetzung der Erfolgs-Sitcom aus dem vorherigen Jahrhundert. Das, was GPT-3 zaubert, ist inhaltlich sehr nahe dran am Seinfeld-typischen Geplänkel über vermeintliche Nichtigkeiten - aber nicht immer. Manchmal produziert GPT-3 auch Schauderhaftes.

Wer von Nothing Forever ins Uncanny Valley des Entertainments geschubst werden möchte: Gleich hier unten findet ihr einen Link zu einem Best-of-Clip.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Gerade die von GPT-3 generierten, sich über mehrere Episoden ziehenden, Handlungsbögen wirken dezent unausgereift und werden Drehbuchautorinnen erstmal nicht um den Job bringen.

Warten wir also mal ab, ob die nächste Staffel von [hier eine Streaming-Serie beim Streaming-Dienstleister eurer Wahl einsetzen!] bald von GPT-4 geschrieben wird - oder zumindest die Schreiberlinge bei der Textarbeit unterstützt.

4. Alle Jobs anzeigen, die GPT-4 ersetzen wird

Rowan Cheung, der Gründer des KI-Newsletters The Rundown , hat GPT-4 eine Frage gestellt, die wohl vielen Arbeitnehmern und Mitarbeitenden der Bundesagentur für Arbeit unter den Nägeln brennt:

Welchen Job, liebes GPT-4, wirst du ersetzen? GPT-4 liefert prompt die Antworten, welche Berufe das Sprachmodell auf dem Arbeitsmarkt besetzen könnte - und welche dazugehörige Aufgabe die KI besser könne, als der Mensch.

Welche Jobs wird GTP-4 übernehmen? In der von Rowan Cheung aufgegebenen Liste stehen Berufe wie – es folgt eine zufällige Auflistung: Korrekturleser, Übersetzer oder Nachrichtenreporter. Genauer: GPT-4 verfüge über die Detailtreue eines Korrekturlesers, die Sprachkompetenz eines Übersetzers und die Fact-Checking- und Schreib-Skills eines Nachrichtenreporters.

Als hauptberuflicher Schreiber und Gegenleser sagt der Autor dieses Artikels dazu: Wann kann ich endlich mit meiner Umschulung zum Gärtner durchstarten? .

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Aber stöbert selbst durch Rowans Liste - und findet heraus, ob eure Werktätigkeit vielleicht schon morgen von einer Künstlichen Intelligenz ersetzt wird. Wir drücken die Daumen, dass das nicht der Fall sein wird!

Fandet ihr diese Liste unterhaltsam-kurzweilig - oder zittert ihr schon angesichts der Lebensbereiche, in die sich GTP-4 breitbeinig stellt? Werdet ihr die Partnerinnnewahl komplett an das Sprachmodell übergeben, oder bevorzugt ihr es, eine bessere Hälfte an der Käsetheke in die Arme zu fallen? Diskutiert Käse, KI und Küsse gerne in unseren Kommentaren!