50 Jahre Intel - Drohnen-Weltrekord zum Jubiläum geplant

Intel feiert 50-jähriges Jubiläum - und hat sich für dieses Ereignis ein Highlight ausgedacht: Mithilfe von mehr als 1.500 Drohnen will der Chip-Hersteller eine Lichter-Show veranstalten und den Weltrekord für die meisten zeitgleich in der Luft befindlichen Drohnen brechen.

Zuvor hatte Intel bereits während der Olympischen Winterspiele 2018 in Pyeongchang mit insgesamt 1.218 Intel-Shooting-Star-Drohnen einen neuen Rekord aufgstellt. Zum Firmenjubiläum plant Intel in diesem Sommer im Rahmen einer öffentlichen Live-Show eine noch größere Zahl von Drohnen in die Luft steigen zu lassen.

Shooting Star Drohnenflotte

Bei den von Intel selbst entwickelten Shooting-Star-Drohnen, die während der Show zum Einsatz kommen sollen, handelt es sich um Fluggeräte, die mit LED-Lichtern ausgestattet sind und diverse Farbkombinationen darstellen können. Laut Intel soll ein einzelner Pilot die gesamte Drohnenflotte kontrollieren (also vermutlich das Steuerprogramm ausführen).

Intel selbst nutzt die Shows auch für Werbung für die eigene Drohnenentwicklung mit unterschiedlichen Modellen für diverse Anwendungsmöglichkeiten: Etwa Search-and-Rescue-Szenarien wie auch kommerzielle Nutzung, beispielsweise bei Inspektionen größerer Infrastrukturen. Schließlich will Intel auch an einer Möglichkeit arbeiten, Lichter-Drohnen in Räumen einzusetzen, wo keine GPS-Signale für die Positionierung der Drohne zur Verfügung stehen.

