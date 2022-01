Eine neue Technologie für Monitore soll Bildwiederholraten von bis zu 500 Bildern pro Sekunde erlauben. Möglich machen das Gaming-Monitore mit 500 Hertz und der sogenannten Oxid-Halbleiter-Display-Technologie. Diese stammt von dem chinesischen Technologiekonzern BOE. Das chinesische News-Portal Sina stellt die Technik vor (Artikel auf Chinesisch, via Toms Hardware).

Bisher lag die Obergrenze für Hertzzahlen bei Gaming-Monitoren bei 360 Hz. Das ist schon enorm viel und in vielen Fällen eher unpraktisch. Warum das so ist, erklären wir euch später. Der erste 360-Hertz-Monitor wurde auf der CES 2020 vorgestellt. Laut Nvidia soll die höhere Bildwiederholrate sogar bessere Performance in Spielen bringen:

Monitore mit mehr Hertz bringen Vorteile. Durch die höhere Bildwiederholrate seht ihr schneller, was im Spiel passiert. Bei 60 Hertz zum Beispiel bekommt ihr alle 16,6 Millisekunden ein neues Bild, bei 240 Hertz sind es rund 4,2 Millisekunden. Mit den 500 Hertz, die der Monitor von BOE schafft, wird alle 2 Millisekunden ein neues Bild berechnet.

Wie stark sich das auf eure Performance in beispielsweise einem Shooter auswirkt, ist allerdings schwer zu sagen. Hier ist die Wahrnehmung subjektiv und unterscheidet sich von Person zu Person. Aus vorherigen Tests können wir allerdings sagen, dass der Unterschied von 60 auf 144 Hertz in der Regel am stärksten wahrgenommen wir ist.

Deshalb gehen wir davon aus, dass der Sprung von 240 auf 500 Hertz zwar spürbar sein wird, aber für viele kaum einen nennenswerten Unterschied macht, obwohl die Herz-Zahl sich mehr als verdoppelt. Sollten wir so einen Monitor in die Finger bekommen, testen wir das aber gerne für euch aus.

Eure Hardware muss die FPS leisten können

Bevor ihr allerdings überhaupt die Vorteile von vielen Bildern pro Sekunde ernten könnt, braucht ihr Hardware, die das leisten kann. Denn jedes Bild muss selbstverständlich auch berechnet werden, wodurch die Hardware bei mehr FPS stärker belastet wird.

Zu hohe FPS-Zahlen wiederum können ebenfalls oftmals unnötig sein. Warum das so ist und wir ihr die FPS in Spielen limitiert, erfahrt ihr im folgenden Artikel:

Auch mit den leistungsstärksten Grafikkarten (falls ihr die überhaupt bekommt), schafft ihr in Triple-A-Spielen wie Assassins Creed: Valhalla oft nur wenig mehr als 100 FPS, und das in Full-HD-Auflösung, wie unsere Benchmarks zeigen. Wenige Triple-A-Spiele ermöglichen überhaupt 200 FPS und 500 Bilder pro Sekunde sind meist gar nicht möglich.

Anders sieht das bei E-Sports-Titeln wie Counter-Strike oder Rocket League aus, die weniger Rechenleistung benötigen und entsprechend auf hohe Bildraten optimierte Spiele-Engines nutzen. Es dürfte wohl messbare Unterschiede zwischen 240 und 500 Hertz geben, wie groß die in der Praxis sind, ist jedoch ein Thema, das erst noch ausgiebigeren Tests bedarf.

Das Fazit ist klar: Unserer Meinung nach ist der 500-Hertz-Monitor von BOE in vielen Fällen kaum mehr als eine Technik-Spielerei. Wenn überhaupt, dann macht er im Umfeld professionellen Gamings Sinn. Ob er jemals in der Form auf den Markt kommt, ist allerdings noch völlig offen, im Moment jedenfalls gibt es ihr nur als Prototyp.

Wie seht ihr das? Denkt ihr, ihr könntet von 500 Hertz spürbar profitieren? Oder ist das einfach nur völlig übertrieben? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!