Von 8bitdo kommt diesen Monat eine 30-Euro-Alternative zum Pro Controller der Nintendo Switch

Der 8bitdo Ultimate C erscheint auch in einem Kirby-Pink. (Bild: 8bitdo)

8Bitdo ist ein bekannter Hersteller für Gaming-Peripherie und in den letzten Jahren hat sich das Unternehmen einen besonders guten Namen in der Nintendo-Community aufgebaut. Die Controller von 8bitdo werden vor allem wegen ihrer präzisen D-Pads und gutem Preis-Leistungs-Verhältnis gelobt.

Der 8bitdo Ultimate C ist einer der günstigsten Wireless-Controller im Line-up des Herstellers. Bisher stand er nur für Windows, Android und Raspberry Pi zur Verfügung. Ende des Monats dürft ihr nun auch auf der Nintendo Switch loslegen.

Das kann der 8bitdo Ultimate C

Der Ultimate C ist eine abgespeckte Version des 8bitdo Ultimate Controllers - dafür kostet er weniger als halb so viel. Um diesen Preis erreichen zu können, müssen auf einige Features verzichtet werden. Die wichtigsten davon sind die folgenden:

keine zusätzlichen Tasten auf der Rückseite

keine Hall-Effekt-Joysticks für verbesserte Präzision und Langlebigkeit

keine App für Anpassung der Bedienelemente

keine 2,4 GHz-Verbindung

keine Docking-Ladestation

Auf den ersten Blick sieht der Ultimate C dem regulären 8bitdo Ultimate-Controller zum Verwechseln ähnlich. (Bild: 8btido)

Dafür erhält man einen Controller mit denselben Formfaktor und denselben Tasten an der Front. Trotz des günstigen Preises bietet der Ultimate C eine kabellose Anbindung zur Nintendo Switch über Bluetooth und ein eingebautes Gyroskop für Motion Controls.

Die aktuell verfügbare Version des Ultimate C für Windows unterstützt diese Funktion nicht. Außerdem sind die Trigger bei der neuen Nintendo Switch-Variante digital und nicht analog.

Im Gegensatz zum originalen Nintendo Switch Pro Controller muss auf NFC für das Scannen von amiibos verzichtet werden. Die Akkulaufzeit des Ultimate C ist mit 16 Stunden angegeben und damit weit entfernt vom Pro Controller, der auf etwa 40 Stunden kommen kann.

Preis und Verfügbarkeit: Der 8bitdo Ultimate C für Nintendo Switch wird am 30. November bei uns erscheinen und 30 Euro kosten.

Meinung des Autors Duy Linh Dinh: Der 8bitdo Ultimate C ist mein aktueller Haupt-Controller für meinen Gaming-PC, der im Wohnzimmer mit dem Fernseher verbunden ist. Die Haptik, die schnelle 2,4 GHz-Verbindung und der niedrige Preis haben mich überzeugt. Gerade das D-Pad, wofür 8bitdo so bekannt ist, fühlt sich ausgezeichnet in Fighting Games an. Die Sticks benutzen leider keine Hall-Effekt-Sensoren, aber für einen Preis von 30 Euro geht das schon in Ordnung, meiner Meinung nach. Wenn die Nintendo-Switch-Version des Controllers mindestens genauso gut ist, sehe ich einen echten Preis-Leistungs-Tipp für alle, die eine Nintendo Switch haben und die wegen des hohen Preises bisher vom Kauf eines Pro-Controllers abgesehen haben. Übrigens: Der Pro-Controller von Nintendo mag teuer sein, ist aber wirklich sehr gut und einer der bequemsten, die ich je in der Hand gehalten habe. Dazu kommt eine Akkulaufzeit, von der sich andere Hersteller gerne eine Scheibe abschneiden können.

Was haltet ihr vom 8bitdo Ultimate C? Habt ihr Erfahrung mit den Controllern des Herstellers gesammelt und könnt ihr darüber berichten? Welche Features sind euch bei Controllern besonders wichtig und auf welche könnt ihr auch gerne verzichten, wenn der Controller dementsprechend günstig ist? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!