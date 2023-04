98 Prozent positiv: Gratisspiel, in dem Sonic the Hedgehog ermordet wurde, erobert gerade Steam

Sonic ist tot und ihr müsst herausfinden, wessen Machenschaft hier sein Unwesen treibt.

Eigentlich ist es nur ein Aprilscherz - aber ein äußerst gelungener: Sega hat auf Steam mit The Murder of Sonic the Hedgehog ein kostenloses Spiel mit etwa zwei bis drei Stunden Spielzeit veröffentlicht. In diesem ermorden sie wortwörtlich einen ihrer berühmtesten Helden, Sonic.

Eure Aufgabe ist es, im Stile einer Visual Novel gemeinsam mit Sonics Freunden das Rätsel um den Tod des blauen Igels an Bord des Mirage Express` zu lösen. Einen ersten Eindruck hiervon könnt ihr euch anhand des Trailers verschaffen:

Storyprämisse: Die Geschichte nimmt ihren Anfang mit Amy Roses Geburtstag. Zur Feier des Tages hat sie ihre Freunde zu einer Krimi-Party auf dem Mirage Express eingeladen. Als Sonic the Hedgehog zum Opfer des Spiels wird, versuchen die Partygäste gemeinsam das Rätsel zu lösen. Doch ist das alles? Vielleicht steckt ja vielmehr dahinter als ein harmloses Spiel?!

Gameplay: Ihr führt Dialoge, löst Rätsel, hüpft durch sonic-typische Minigames und klickt euch durch handgemalte Hintergründe mit simpel, aber doch liebevoll animierten Charakteren aus dem Sonic-Universum.

The Murder of Sonic the Hedgehog ist kostenlos auf Steam herunterladbar.

Und auch wenn Sega hier vage bleibt, ist Sonic als Held, geschweige denn als Marke für die Zukunft natürlich nicht erledigt.

Dieses Spiel stammt nicht vom Sonic Team, aber im Kopf kann alles Kanon sein! Quelle: Sega, Steam-Seite von Sonic the Hedgehog

Es ist jedoch ein spielbarer Aprilscherz der aufwendigen Sorte. Sowas wird der Spielerschaft wahrlich eher selten vorgesetzt.

Was meint ihr? Reizt euch das Spiel und werdet ihr es ausprobieren? Oder habt ihr sogar bereits versucht, den Mörder von Sonic zu finden? Und welches Team an Ermittlern aus einem vielleicht eher zuerst als unpassend erscheinenden Gaming-Universum würdet ihr gerne einmal sehen? Erzählt es uns in den Kommentaren!