Das habe ich in meinem gesamten Berufsleben noch nicht gesehen: Spieler verzweifelt, weil er das LAN-Kabel nicht mehr aus seinem Notebook bekommt

Ohne Worte. (Quelle: Reddit-Nutzer Curious-Estimate-326)

Reddit ist immer wieder eine Quelle für nahezu unmögliche Fälle, so auch in diesem Beispiel. Etwas Vergleichbares habe zumindest ich noch nicht in meinem langjährigen Berufsleben in der Tech-Branche gesehen.

Worum genau geht es? Ein User hat einen dringenden Hilfsappell gepostet, weil er den RJ45-Stecker seines LAN-Kabels nicht mehr aus der Buchse bekommt.

Jetzt könnte man spontan den Rat geben, einfach die Lasche am Stecker herunterzudrücken und ihn dann herauszuziehen. Schaut man sich das gepostete Bild des betroffenen Thinkpads an (siehe oben), ist das aber längst keine Option mehr.

Wie konnte es soweit kommen?

Eigenen Angaben zufolge war der User wohl in der Bibliothek und hatte seinen Rechner dort via Kabel mit dem Netzwerk verbunden, weil die Geschwindigkeit des WLANs extrem niedrig war.

Als er die Einrichtung wegen ihrer nahenden Schließung wieder verlassen musste, habe er Panik bekommen, weil er das Kabel nicht mehr rausbekam und die Strippe kurzerhand abgeschnitten.

Dass der Anschluss inzwischen so aussieht, wie oben zu sehen, ist wohl gescheiterten Rettungsversuchen danach zu verdanken. Das Gehäuse seines T480 Thinkpads dürfte jedenfalls schon von einem Schraubenzieher oder etwas Ähnlichem in Mitleidenschaft gezogen worden.

Ich habe versucht, mehr Licht ins Dunkel zu bringen und den Reddit-User kontaktiert, wie denn der genaue Ablauf war und mit welchem Werkzeug er das Kabel durchtrennt hat.

Schließlich hat man so etwas nicht unbedingt bei sich und in einer Bibliothek liegt es nicht überall herum. Bisher habe ich aber noch keine Rückmeldung erhalten.

Immerhin gibt er in bereits veröffentlichten Kommentaren an, den der Bibliothek entstandenen Schaden bezahlt zu haben. Das Problem mit dem LAN-Anschluss seines Notebooks besteht aber weiterhin.

Kann es sich um fake handeln? Grundsätzlich ist das möglich, auf mich wirkt der Beitrag aber authentisch, auch wenn ich noch nie etwas in der Art gesehen habe. Der Reddit-Nutzer ist bereits seit etwa vier Jahren dort registriert, in verschiedensten Foren aktiv und seine Antworten unter dem Reddit-Beitrag geben mir keinen Grund, an seiner Geschichte zu zweifeln.

Wie geht der Stecker nun raus?

Da der LAN-Port auf dem Board verlötet ist, wird es nichts bringen, das Gerät zu öffnen. Aufgrund der Bilder würde ich dem User jetzt auch nicht zutrauen, dass er selbst den LAN-Anschluss wechseln kann.

Am besten wäre wohl, wenn er alles einfach so lässt, bevor noch der komplette Rechner zerstört wird. Falls der LAN-Anschluss zwingend benötigt wird, könnte die USB-Schnittstelle die Rettung sein. Es gibt nicht nur externe Festplatten, die am USB-Anschluss betrieben werden können sondern auch LAN-Adapter.

Ansonsten bleibt nur noch eine Option:

Mit einem kleinen Bohrer die Haltelasche vorsichtig ausbohren.

Anschließend eine kleine Schraube (ebenfalls vorsichtig) in den Stecker drehen.

Die Schraube mit einer Zange greifen und den Stecker herausziehen.

Die beschriebene Prozedur ist natürlich ebenfalls mit einem gewissen Risiko behaftet und ich würde sie euch definitiv nicht empfehlen. Aber so wie der LAN-Port auf dem Bild aussieht, wird das wohl auch keine große Rolle mehr spielen.

Habt ihr vielleicht noch eine bessere Idee, wie man den Stecker wieder herausbekommt? Und ist euch ein halbwegs vergleichbarer schon mal untergekommen oder seid ihr beim Anblick des Bildes genau so sprachlos wie wir? Schreibt es gerne in die Kommentare!