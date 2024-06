Age of Mythology: Retold: Das Remake hat ein Release-Datum und erscheint auch für die Xbox

Ab September sind in Age of Mythology: Retold wieder die Götter los.

Beim Xbox Showcase bekamen Strategie-Enthusiasten dann doch noch was zu sehen. Ein neuer Trailer zu Age of Mythology: Retold verrät den Fans endlich ein Release-Datum und auch Konsolenspieler kommen auf ihre Kosten.

Release im September

Die Veröffentlichung von Age of Mythology: Retold ist für den 4. September 2024 geplant. Das Spiel erscheint für im Microsoft Store und auch auf Steam. Einen Release im Game Pass wird es ebenfalls an Tag 1 geben.

Bevor wir zu weiteren Neuigkeiten kommen, schaut euch erst mal den Trailer an:

1:36 Age of Mytholgy: Die Neuauflage des Strategie-Klassikers hat ein Release-Datum

Im neusten Trailer sind nicht nur die Griechen, Ägypter, Atlanter und Wikinger in Aktion zu sehen, sondern auch mächtige mythische Kreaturen wie Trolle, Walküren und Zyklopen.

Doch auch die Götter greifen ins Geschehen ein und wirken Zauber wie Blitze, Erbeben oder Ragnarök.

Verkaufsversionen

Age of Mythology: Retold erscheint neben dem PC auch für die Xbox Series X und S. Wie genau das Strategiespiel für die Konsole umgesetzt und angepasst wurde, zeigt der Trailer nicht.

Die Standard Edition wird 30 Euro kosten, eine Premium Edition wird es für 50 Euro geben. Die teurere Variante bietet sieben Tage Vorabzugriff vor dem Release und das Neue-Götter-Paket, ein zeitlich exklusiver neuer Spielmodus.

Gibt es Unterschiede zum Original?

Das Grundprinzip wird sich nicht ändern. Ihr wählt aus einem der vier Völker und aus einem der drei Hauptgötter, die euch mit speziellen mythischen Kreaturen, Zaubern und Kulturboni versorgen.

Die Singleplayer-Kampagne hat 50 Missionen und im Multiplayer könnt ihr euch entweder mit der KI oder mit anderen Spielern messen.

Optisch gibt es natürlich ein Upgrade im Vergleich zum Spiel aus den frühen 2000ern. Aber auch in Sachen Gameplay soll es Modernisierungen gegeben haben, wie die konkret aussehen, ist aktuell nicht bekannt.

Mit dem Konsolen-Release ist Microsoft ein kleine Überraschung gelungen, doch die Portierung hat auch bei Age of Empires 2 und 4 gut funktioniert.

Wartet ihr schon sehnsüchtig auf den Release von Age of Mytholgy: Retold? Seid ihr vielleicht eigentlich im Team »Age of Empires« und seht jetzt eure Chance, das Spiel im modernen Gewand nachzuholen? Schreibt es gerne in die Kommentare.