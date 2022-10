Age of Mythology Retold: Endlich kommt das Remake des Strategie-Klassikers

Bei Zeus! Nun also doch! Age of Mythology wird genau wie Age of Empires vor ihm komplett überarbeitet. Unter dem Namen Age of Mythology Retold veröffentlicht Microsoft bald ein Remake des populären Strategie-Klassikers. Lange warten die Fans schon sehr geduldig auf genau diese Ankündigung, jetzt ist es endlich offiziell.

Das Remake wurde im Zuge der Feierlichkeiten rund um den 25-jährigen Geburtstag von Age of Empires angekündigt. Und ja, ihr fragt euch jetzt sicherlich händeringend, wie das aussieht. Leider gab es noch kein Gameplay zu sehen, dafür aber einen eindrucksvollen Ankündigungstrailer:

So wird Age of Mythology überarbeitet

Viele Details sind zu Age of Mythology Retold noch nicht bekannt. Wir rechnen aber mit einer ähnlichen Überarbeitung wie bei den Definitive Editions zu Age of Empires. Ihr könnt also mit einer deutlich schöneren Optik rechnen und zusätzlich wird es sicherlich noch einiges an neuen, modernen Features geben, mit denen das RTS leichter von der Hand geht. Ob auch neue Fraktionen oder Kampagnen geplant sind, wurde komplett verschwiegen.

Das macht Age of Mythology besonders

Während Age of Empires sehr viel Wert auf historische Genauigkeit legt, dreht Age of Mythology ziemlich wild. Zwar geht es hier ebenfalls in ein weitestgehend historisches Szenario, genauer gesagt in die Antike, aber dabei handelt es sich eben um eine von mythologischem Wirken durchsetzte Version. Ihr könnt also neben Speerträgern, Bogenschützen und Katapulten auch auf Sagengestalten wie Minotauren zurückgreifen oder mithilfe des Wirkens der Götter magische Effekte herbeibeschwören.

Age of Mythology setzt dabei zwar im Grunde auf das gleiche Gameplay wie Age of Empires, passt die Formel an einigen Stellen allerdings an. So könnt ihr hier Stadtzentren nur an vorbestimmten Orten errichten und anstatt Steine abzubauen, muss jedes Volk auf seine ganz eigene Art und Weise die Gunst der Götter generieren. Insgesamt gibt es weniger Fraktionen. Im Grundspiel waren es drei, doch da das Remake mit den Erweiterungen erscheint, stehen hier direkt fünf zur Verfügung.

Jedes Volk kann zu Spielbeginn aus einem von drei Göttern wählen:

Griechen wählen aus Zeus, Hades oder Poseidon

Ägypter wählen aus Ra, Isis oder Set

Wikinger wählen aus Thor, Odin oder Loki

Atlanter wählen aus Kronos, Oranos oder Gaia

Chinesen wählen aus Fu Xi, Nü Wa oder Shennong

Noch mehr Götter und ihre einzigartigen Vorteile schaltet ihr frei, wenn ihr durch die vier Zeitalter voranschreitet. Anders als in Age of Empires, erzählt die Kampagne von Age of Mythology eine zusammenhängende Geschichte. Insgesamt gibt es eine große Kampagne, eine kleine Kampagne sowie zwei etwas kürzere Kampagnen, die mit den Erweiterungen veröffentlicht wurden.

