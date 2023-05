Alan Wake 2 wird nicht im Einzelhandel verkauft und das lohnt sich für euch

Alan Wake erscheint ausschließlich in digitalen Stores.

Beim großen Playstation-Showcase wurde eine Fortsetzung der unheimlichen Geschichte des Schriftstellers Alan Wake angekündigt. Das Horrorspiel Alan Wake 2 erscheint am 17. Oktober 2023 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Allerdings wird es ausschließlich digital verfügbar sein, eine physische Version wird es nicht geben. Davon profitieren allerdings Spielerinnen und Spieler.

Warum nur digital?

In einer FAQ erklären die Entwickler ihre Entscheidung, Alan Wake 2 nur digital zu verkaufen. Hierbei spielten viele Gründe eine Rolle, aber es sei heutzutage nicht ungewöhnlich, Spiele nicht mehr als Disc zu verkaufen:

Zum einen sind viele Spieler:innen dazu übergegangen, nur noch digital zu spielen. Ihr könnt euch eine Sony PlayStation 5 ohne Disc-Laufwerk kaufen und Microsofts Xbox Series S ist eine reine Digitalkonsole.

Der Verzicht auf eine physische Version hängt aber auch mit der Preisgestaltung zusammen. Denn Alan Wake 2 soll auf den Konsolen 60 Euro kosten und auf dem PC 50 Euro. Damit setzt man 10 Euro niedriger an als heutzutage für Vollpreisspiele üblich. Mit der rein digitalen Veröffentlichung soll auch Geld gespart und werden, damit sich der niedrigere Preis trotzdem lohnt.

Zuletzt spielt für die Entwickler auch eine Rolle, dass moderne Spiele nicht mehr auf Discs passen. Auch eine physische Version müsste deshalb heruntergeladen werden, was aus der Sicht der Entwickler kein tolles Erlebnis wäre.

Worum geht es eigentlich in Alan Wake 2?

Falls ihr mehr über das neu angekündigte Horrorspiel erfahren wollt, lohnt es sich auf jeden Fall, den ersten Trailer anzusehen:

1:50 Alan Wake 2: Der erste Gameplay-Trailer enthüllt eine neue Protagonistin für das Horror-Spiel

In Alan Wake 2 spielt ihr einerseits die FBI-Agentin Saga Anderson, die eine Reihe von rituellen Morden in einer US-amerikanischen Kleinstadt untersucht. Dabei entdeckt sie Seiten aus einer Horrorgeschichte, die schnell zur Realität wird.

Aber ihr schlüpft auch in die Rolle des Autors der Geschichte. Alan Wake ist in einer fremden Welt gefangen, und versucht mithilfe seiner Worte diesem Gefängnis zu entkommen. Ihr sollt Alan Wake 2 übrigens auch ohne Vorkenntnisse aus dem ersten Teil spielen und verstehen können, da es als eigenständige Geschichte konzipiert ist.

Freut ihr euch auf die Rückkehr von Alan Wake? Welche Erwartungen habt ihr an die Fortsetzung? Oder seid ihr auch neugierig geworden, ohne das erste Spiel über den Schriftsteller gespielt zu haben? Und was haltet ihr davon, dass man auf eine physische Version des Spiels verzichtet? Schreibt eure Meinung dazu gerne in die Kommentare!