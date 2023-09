Grafikkarten: Dieser Händler tauscht eure alte gegen eine neue - wo ist der Haken?

Für die RTX 2080 bekommt ihr je nach Modell 180 Dollar wieder (Symbolbild/ verändert; Unsplash+ In Zusammenarbeit mit Alex Shuper/ verändert; Foto von Nana Dua auf Unsplash)

Die amerikanische Online-Handelseite Newegg kündigt ein neues Trade-In Programm an. Damit sollt ihr in der Lage sein, eure alte Grafikkarte gegen eine neue einzutauschen. Klingt eigentlich zu schön, um wahr zu sein, oder?

Alle Details zum GPU-Deal

Ein erster Haken trifft euch schon am Anfang: Es gibt eine Liste mit Grafikkarten, die Newegg annimmt. Wer sein Modell nicht auf der Liste findet, geht hier leer aus.

Dafür bietet euch Newegg einen fixen Einkaufspreis. Die Liste der Grafikkarten fängt hier erst bei der RTX 2060 6GB (= 90 Dollar) oder der Radeon RX 5500 XT 4 GB (= 30 Dollar) an.

Die RTX 2060 wurde im Januar 2019 veröffentlicht. Falls eure Grafikkarte also älter ist, habt ihr Pech gehabt.

Zum Vergleich: Auf Geizhals.de schwankt die RTX 2060 aktuell zwischen 240 und 250 Euro Neupreis.

Die neueste Karte ist die RTX 3090 Ti oder die RX 6950 XT. Für die RTX 3090 Ti 24GB (März, 2022) zahlt euch Newegg 561 Dollar (531,64 Euro). Ob sich das bei einem Neupreis von bis zu 2200 Euro lohnt, bleibt jedem selbst überlassen.

Dieser Betrag wird nochmal gekürzt, sollte sich eure Karte in einem schlechten Zustand befinden.

Wie funktioniert der GPU-Deal für Newegg?

Tauscht ihr eure GPU bei einem Einkauf also ein, müsst ihr den Restbetrag zum angebotenen Einkaufspreis logischerweise drauflegen.

Dafür kümmert sich Newegg um den Rest: die Aufbereitung und den Wiederverkauf der alten Karte.

Ein weiterer Haken: Newegg zahlt zwar die Versandkosten für die erste Inzahlungnahme. Sollte eure eingeschickte Karte aber durch die Eingangsprüfung fallen (zu schlechter Zustand, Beschädigung, falsches Modell etc.), müsst ihr für den Rückversand blechen!

Die Nvidia 1080 Ti wäre also zu alt für den Deal (Foto von Nana Dua auf Unsplash)

Für wen ist dieser Deal also?

Dieser Deal richtet sich vor allem an Spieler mit Grafikkarten der letzten vier Jahre. Wer keine Lust auf Kleinanzeigen hat, bekommt hier eine stressfreiere Alternative geboten. Ihr schickt die alte Karte einfach los, bezahlt keine Versandkosten und bekommt bestenfalls eine neue Grafikkarte etwas günstiger für euren Rechner.

Dieser Deal klingt grundsätzlich nicht schlecht. Kein Stress mit Kleinanzeigen, einfach abschicken und vergessen - im Tausch gegen eine neue Grafikkarte eurer Wünsche! Naja... fast. Der Restbetrag verschwindet leider nicht ganz. Wäre dieser Deal also etwas für euch? Welche Grafikkarte schnurrt aktuell in euren Rechnern? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.