Großer Fehler oder die richtige Wahl? Spieler kauft alte Grafikkarte, löst große Diskussion aus

Wer Geld beim Kauf einer Grafikkarte sparen will, kann auf gebrauchte Modelle älterer Generationen zurückgreifen. Genau das hat ein Spieler getan, indem er sich eine Geforce GTX 1080 Ti für etwa 220 Euro gekauft hat - was ihm prompt als großer Fehler vorgeworfen wurde. Aber war es wirklich einer?

Laut dem passenden Reddit-Beitrag, der zu einer Diskussion mit hunderten Kommentaren geführt hat, ist sein Freund überzeugt davon, dass der Kauf der GPU von 2017 keine gute Idee war. Stattdessen hätte er besser zur aktuelleren RTX 3060 greifen sollen, auch wenn sie über 100 Euro teurer ausfällt.

Für welche GPU ihr euch im Zweifel entscheiden würdet, könnt ihr uns vorab in dieser Umfrage verraten:

Hinter diesem Einzelfall verbergen sich verschiedene Grundsatzfragen, die beim Kauf einer Grafikkarte generell wichtig sind und die wir uns anhand dieses Beispiel näher ansehen. So viel sei schon jetzt gesagt: Wir halten den Kauf des Reddit-Nutzers nicht für einen großen Fehler.

Einen gar nicht so leicht zu entdeckenden und sehr seltenen Fehler, den man dringend korrigieren muss, thematisieren wir im folgenden Artikel:

92 8 Grober Schnitzer beim PC-Bau Wie schnell findet ihr den Fehler auf diesem Bild?

Wie entscheidet man sich für eine neue Grafikkarte?

Wird die aktuelle Grafikkarte in Spielen zu langsam oder besitzt man noch keine dedizierte GPU, stellt sich bei Bedarf die Frage, welches Modell genau das Beste ist? Neben dem Budget sollten auch die eigenen Vorlieben und die sonstige Ausstattung die Auswahl deutlich eingrenzen.

Wer beispielsweise in besonders hohen Auflösungen und/oder mit sehr hoher Bildwiederholrate spielen will, der braucht mehr Leistung. Gleiches gilt für jemand, der eher aktuelle Triple-A-Titel spielt statt kleiner Indie-Titel. Und wenn man dann noch möglichst nicht auf maximale Grafikdetails verzichten will, erhöht das den Anspruch an die Hardware weiter (beziehungsweise senkt ihn im umgekehrten Fall).

Auf das konkrete Beispiel gemünzt sollen es laut dem Reddit-Nutzer Spiele wie Modern Warfare 2, Battlefield und Rocket League sein, gespielt in 1440p Ultrawide-Auflösung. Gepaart mit dem Faktor des kompetitiven Spielens und das wenig Hardware-hungrige Rocket League außen vorgelassen, braucht es dafür hohe Leistung, die sowohl mit der GTX 1080 Ti als auch mit der RTX 3060 durchaus da wäre.

Generell gilt, dass beide GPUs in sehr ähnlichen Leistungsregionen unterwegs sind, wie auch unsere große Übersicht mit 16 Leistungsklassen und über 60 Grafikkarten zeigt. Darin seht ihr übrigens auch, für welche Auflösung und Bildwiederholrate sich die verschiedenen Leistungsklassen eignen. Aber zurück zum konkreten Fall: Was soll die über 100 Euro Aufpreis rechtfertigen, die für eine RTX 3060 fällig werden?

Nicht gebraucht und mit mehr Features

Ein Aspekt dabei ist, dass der Kauf einer gebrauchten GPU stets mit etwas mehr Risiken einhergeht als der Kauf eines neuen Modells. Es spricht aus unserer Sicht aber nicht grundsätzlich etwas gegen die Anschaffung einer Grafikkarte, die schon in einem anderen PC im Einsatz war.

Außerdem sind neue Funktionen zu bedenken, allen voran die Beschleunigung von Raytracing-Berechnungen und Nvidias KI-Kantenglättung DLSS für mehr FPS bei möglichst geringen optischen Einbußen. Beide Techniken setzen auf spezielle Rechenkerne, die eine GTX 1080 Ti nicht zu bieten hat.

Einige auf dieser Seite eingebaute Links sind Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhält GameStar je nach Anbieter eine kleine Provision ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.

Das ist aber primär dann relevant, wenn man Titel mit Raytracing spielt. Gleichzeitig machen wiederum insbesondere die oft hohen Anforderungen von Raytracing DLSS besonders wertvoll. Und dann gibt es da ja noch ähnliche Techniken wie AMDs FSR, die sich auch mit älteren GPUs nutzen lassen - selbst wenn DLSS nicht selten das beste Gesamtpaket aus Leistungsgewinn und Optik liefert.

Bedenkt man dann noch, dass die GTX 1080 Ti mit 11,0 GByte VRAM fast so viel Videospeicher zu bieten hat wie die RTX 3060 mit 12,0 GByte, kann eine GTX 1080 Ti auch heute noch für einen Kaufpreis, der über 100 Euro niedriger liegt, durchaus eine gute Wahl sein.

Wer sich stattdessen für eine RTX 3060 entscheidet, wofür es ebenfalls gute Argumente gibt, der sollte beim Kauf zu guter Letzt generell genau hinschauen. Warum, das erklären wir in diesem Artikel:

RTX 3060: Deshalb solltet ihr beim Kauf der beliebten Grafikkarte zweimal hinsehen

Wie denkt ihr über die Entscheidung zwischen der GTX 1080 Ti und einer RTX 3060? Würdet ihr lieber mehr Geld investieren, um Neuware mit zusätzlichen Features zu bekommen? Oder käme Sparen für ein gebrauchtes Modell in Frage? Nehmt gerne an der Umfrage oben teil und schreibt es in die Kommentare!