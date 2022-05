Bei Amazon befindet sich gerade ein besonders interessanter Gaming-Monitor unter den Bestsellern. Der AOC Gaming 24G2U kostet derzeit rund 170 Euro und liegt damit gut 32 Prozent unter der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers in Höhe von 250 Euro. Doch wie gut ist das Angebot wirklich und was taugt der kleine Gaming-Bolide?

Was hat der AOC Gaming 24G2U aus technischer Sicht zu bieten?

Das offensichtlichste Merkmal des AOC Gaming 24G2U steckt direkt im Namen: Die 24 steht nämlich für die Bildschirmdiagonale von 24 Zoll. Obgleich es korrekterweise nur 23,8 Zoll sind. Bei der geringen Diagonale reichen die etwas über zwei Millionen Pixel der Full-HD-Auflösung (1.920 x 1.080 Pixel) völlig aus, um Inhalte scharf darzustellen. Die Pixeldichte beträgt dabei rund 92,6 PPI (pixel per inch, Pixel pro Zoll).

169 4 4K-TV mit OLED und 120 Hertz So müssen Spiele gespielt werden

Das IPS-Display liefert außerdem eine Bildwiederholrate von 144 Hertz samt einer MPRT-Reaktionszeit von lediglich einer Millisekunde. Die bekanntere GtG-Reaktionszeit, also wie lange ein Pixel benötigt, um von einer Graustufe zur nächsten zu wechseln, steht bei vier Millisekunden. Für Monitore unter 240 Hertz ist das aber völlig ausreichend.

Die Spezifikationen weisen den AOC Gaming 24G2U also bereits als astreinen Spezialisten für schnelle, kompetitive Spiele aus. Unter der Haube verstecken sich jedoch noch weitere Details, die ihn auch für Gelegenheitsspieler interessant machen:

So beherrscht das entspiegelte, matte 16:9-Display die Bildsynchronisationstechniken AMD Freesync Premium und Nvidia G-Sync via G-Sync Compatible. Besonders interessant ist außerdem das integrierte USB-3.0-Hub mit Anschlüssen für bis zu vier Geräte.

Die Specs des AOC Gaming 24G2U in der Übersicht

Bildschirmdiagonale: 23,8 Zoll

23,8 Zoll Format: 16:9

16:9 Panel-Typ: IPS

IPS Helligkeit: 250 Nits

250 Nits Bildwiederholrate: 144 Hz

144 Hz Reaktionszeit: 1ms (MPRT), 4ms (GtG)

1ms (MPRT), 4ms (GtG) Bildsynchronisation: AMD Freesync Premium, Nvidia G-Sync Compatible

AMD Freesync Premium, Nvidia G-Sync Compatible Farbraumabdeckung: sRGB 123 Prozent, Adobe RGB 91 Prozent, NTSC 85 Prozent

sRGB 123 Prozent, Adobe RGB 91 Prozent, NTSC 85 Prozent Anschlüsse: 2x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.2

2x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.2 USB-Hub: 4x USB 3.0

4x USB 3.0 Kopfhörerausgang: Ja

Einige auf dieser Seite eingebaute Links sind Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhält GameStar je nach Anbieter eine kleine Provision ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.

Günstiger Monitor fürs FullHD Gaming

Was taugt der AOC Gaming 24G2U?

Der AOC Gaming 24G2U ist zum Preis von 170 Euro unserer Ansicht nach ein Top-Angebot. Er gilt damit sogar allgemein als Geheimtipp für Spieler. Die Ausstattung mit den Bildsynchronisationstechniken von sowohl AMD als auch Nvidia, ein IPS-Panel und ein USB-Hub mit vier Anschlüssen ist in dieser Preisklasse keine Selbstverständlichkeit.

Wie gut ist der Preis wirklich?

Die 170 Euro für den AOC Gaming 24G2U sind richtig gut, auch wenn er laut Geizhals.de teilweise sogar schon für weniger verkauft wurde. Im Schnitt ist der Preis, den Amazon aufruft, aber völlig gerechtfertigt und auf einem niedrigen Niveau. Jetzt zuschlagen ist keinesfalls ein Fehler, sofern sich der Monitor überhaupt für euch eignet.

Für wen ist AOC Gaming 24G2U geeignet?

Mit 23,8 Zoll fällt die Bildschirmdiagonale nicht gerade üppig aus. Interessant ist das vor allem für kompetitive Shooter, bei denen es darauf ankommt, alles im Blick zu behalten. Zwar kann der AOC Gaming 24G2U auch für andere Genres eingesetzt werden, wer in erster Linie Rollen- und Strategiespiele zockt, ist hier im Zweifel jedoch mit einem größeren Modell besser bedient. Letztlich kommt es aber auf den eigenen Geschmack an.

519 41 Kaufberatung Die besten Gaming-Monitore 2022

Was meint ihr? Ist der AOC Gaming 24G2U ein gutes Angebot? Ist er für euch vielleicht sogar direkt eine Kaufoption? Oder haltet ihr von so kleinen Monitoren generell nicht viel und setzt lieber auf große Exemplare mit 27 Zoll und darüber hinaus? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!