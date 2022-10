Amazon Prime Day: Das Deal-Event im Live-Ticker

Amazon feiert den zweiten Prime Day des Jahres! Genau genommen heißt der Sale, der am 11.10. startet "Prime Exklusive Angebote", aber wir lassen uns nicht täuschen, denn alles an diesem Sale schreit Prime Day - und deshalb gibt es auch heute schon einen Haufen früher Angebote. Diese und alle anderen Deals findet ihr auf unsere großen Übersichtsseite zum Prime Day.

Wann startet der Amazon Prime Day? Der Start des Amazon Prime Day erfolgt in der Nacht von Montag auf Dienstag, den 11. Oktober 2022 um 0 Uhr.

Amazon Prime Abo abschließen: Damit ihr die Deals nutzen könnt, müsst ihr ein Amazon Prime Abonnement haben. Dabei spielt es keine Rolle, ob es das kostenlose Testabo oder ein kostenpflichtiges Abo ist.

Das kommt am Amazon Prime Day auf euch zu

Gaming Laptops mit RTX-Grafikkarten werden reduziert sein. Das war im Juli zum ersten Prime Day schon der Fall und das wird dieses Mal erneut so sein. Hier sind unsere Tipps und Empfehlungen für Notebook-Gamer. Was Grafikkarten für PC Selbstbauer angeht, sieht die Prognose etwas düsterer aus. Die Chance auf eine RTX 3090 Ti zum halben Preis stehen eher schlecht, auch wenn wir es nicht komplett ausschließen möchten.

Besser sieht es da bei Prozessoren, RAM, SSDs und Peripherie wie Mäusen, Tastaturen und Headsets aus. Gamer dürften genug Angebote finden, die sich lohnen und falls ihr Lust habt, begleiten wir euch auf der Suche.

Die neuen Apple-Phones sorgen hoffentlich für günstige Preise bei älteren Modellen. Deshalb rechnen wir mit guten Preisen zu älteren iPhones, dem Samsung Galaxy und hoffentlich auch richtig gute Angebote rund um OnePlus Nord und Xiaomi.

Unser Live-Ticker zum Amazon Prime Day

19:22 Uhr: Zu gut, um wahr zu sein? An dieser Stelle sei daran erinnert, dass manche Preise einfach nicht stimmen können. Wer eine PS5 für 300 Euro oder eine RTX 3090 Ti am Prime Day für 312,65 Euro kauft, sollte lieber zweimal hinsehen. Es könnte sich um einen Fake-Shop handeln. Mehr dazu in diesem Guide:

19:14 Uhr - Den Fire-TV Stick 4K Max bekommt ihr für 33,99 Euro. Damit liegt der Preis knappe zwei Euro über dem Bestpreis aus dem Sommer, ist aber immer noch gut. Die zwei Euro laufen wahrscheinlich unter Inflation. Der Fire TV Stick 4K Max ist der leistungsstärkste Streaming-Stick von Amazon. Er ist rund 40 Prozent leistungsfähiger als der Fire TV Stick 4K. Entsprechend starten Apps deutlich schneller und die gesamte Navigation funktioniert noch reibungsloser. Auch die Darstellung der 4K-Inhalte ist kein Problem für den Stick.

18:58 Uhr - Falls ihr euch die Zeit bis Mitternacht mit einem Film vertreiben wollt: Amazon bietet einige Filme für die Hälfte an. Falls ihr Filme kaufen wollt, ist das ein gutes Angebot. Wer lieber leihen möchte, sollte aber auf die nächste 99 Cent Aktion warten. Hier eine kleine Auswahl der Filme im Angebot:

Free Guy für 5,98€ (Fantasy-Komödie 2021 mit Ryan Reynolds)

Fast & Furious: Hobbs & Shaw für 4,99€ (Actionfilm 2019 mit Dwayne Johnson)

Mission: Impossible – Fallout für 5,98€ (Action-Thriller 2018 mit Tom Cruise)

Jackass Forever für 5,98€ (Stunt Show 2022 mit Johnny Knoxville)

Sonic the Hedgehog 2 für 7,98€ (Fantasy-Komödie 2022 mit James Marsden)

Jurassic World für 6,98€ (Abenteuerfilm 2015 mit Chris Pratt)

18:49 Uhr - Tatsächlich lohnen sich am Prime Day vor allem Amazon Eigenmarken. Andere Produkte können immer mal wieder bei anderen Shops genauso günstig oder noch günstiger angeboten werden. Aber da Amazon bei den Eigenmarken alle Fäden in der Hand hält, seid ihr am Prime Day definitiv auf der sicheren Seite.

18:42 Uhr - Ihr könnt Amazon Unlimited Music nur über ein Amazon-Gerät abspielen. Also kauft euch eins! Dann bekommt ihr das Musik-Abo drei oder 4 Monate kostenlos. Prime-Mitglieder kriegen 4 Monate gratis.

18:30 Uhr - Ein frühes Angebot, das sich wirklich lohnt, ist der Amazon Echo Show 5 (2. Generation) für 34,99 Euro. Mit dem Show 5 habt ihr den günstigsten Einstieg in die Show Reihe und trotzdem alles im Griff. Alexa steht jederzeit für Sprachbefehle zur Verfügung, ihr könnt ganz bequem Wecker und Timer stellen und mit der 2 MP-Kamera auch Videoanrufe annehmen. Falls ihr Tipps zum Einrichten eures Smart Home sucht: So funktioniert ein Smart Home.

18:23 Uhr - Balkonkraftwerke sind momentan extrem begehrt. Nicht weiter verwunderlich bei den steigenden Energiepreisen. Am Prime Day werden die zwar nicht 50 Prozent günstiger, aber wie es aussieht, sind momentan zumindest einige Komplettsets und einzelne Module verfügbar.

18:17 Uhr - Wir haben natürlich einen ganzen Haufen an nützlichem Infomaterial für euch. Zum einen die Übersichtsseite zum Prime Day, zum anderen unseren Guide für Schnäppchenjäger. Und dann ist da noch der Leitfaden rund um Garantie, Rückgabe und sonstige Fallstricke am Prime Day. Den hätten wir eigentlich aktualisieren sollen, fällt mir grade auf... Aber auch mit Datum vom 11.07. ist alles aktuell, was da drin steht.

18:10 Uhr - Hi zusammen. Noch knapp sechs Stunden bis es offiziell losgeht! Und nur noch knapp fünf Stunden bis G2 bei den League of Legends Worlds spielt, ein Höhepunkt folgt auf den anderen!