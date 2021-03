Was gibt es im April 2021 bei Amazon Prime Gaming zu sehen? Eine ganze Menge Action, wie ihr unserer Liste zu den neuen Filme und Serien des kommenden Monats entnehmen könnt: Mit John Wick und Hobbs & Shaw landen nämlich gleich zwei Produktionen des Regisseurs David Litch bei Prime, in denen es ordentlich zur Sache geht.

In Tom Clancy's Gnadenlos darf auch Michael B. Jordan in der Hauptrolle ran, während Keanu Reeves in 47 Ronin zum Katana und nicht zur Knarre greift. Was euch neben Wonder Woman und neuen Folgen von Fear the Walking Dead sonst noch im April auf Amazon Prime erwartet, entnehmt ihr der folgenden Liste.

Neue Film- und Serien-Highlights im April 2021

Hobbs & Shaw: Im ersten Spin-off zur altgedienten Fast-and-Furious-Reihe müssen die titelgebenden Streithähne mit viel Muskeln und wenig Haaren ihr eigenes Abenteuer bestehen. Hobbs (Dwayne Johnson) und Shaw (Jason Statham) legen sich mit dem Cyborg Brixton (Idris Elba) an, um die Freisetzung eines tödlichen Virus zu verhindern.



Dafür müssen die beiden - wohl oder übel - gemeinsame Sache machen, während Shaws Schwester Hattie (Vanessa Kirby) ebenfalls mitmischt. Mit einem Durchschnitt von 60 Punkten auf Metacritic konnte Hobbs & Shaw Kritiker nur bedingt überzeugen, während sich die Zuschauer mit 65 Punkten etwas wohlwollender zeigen.

Fear the Walking Dead: Ursprünglich als Prequel zu The Walking Dead geplant, hat Fear seine Mutterserie mittlerweile längst aufge- und teilweise sogar überholt. In der sechsten Staffel angekommen verfolgt FTWD mittlerweile ein Anthologie-Format. Das bedeutet, dass sich jede einzelne Episode jeweils einer anderen Geschichte und Charakterkonstellation widmet.



Und dieses Konzept scheint bei den Zuschauern durchaus anzukommen: Auf RottenTomatoes kommt Staffel 6 von Fear the Walking Dead bei Presse wie Fans auf über 80 Punkte, während die fünfte Season noch mit mauen 50 abgefrühstückt wurden. Jetzt muss die zweite Hälfte der neuen Folgen nur dasselbe Niveau halten können.

Alle neuen Filme auf Amazon Prime im April

Alle neuen TV-Serien auf Amazon Prime im April

