RX 8000, X3D-CPUs und APUs für Gaming-Handhelds: AMDs Portfolio für die CES 2025 soll riesig sein

Die anstehende CES 2025 soll AMD wohl für zahlreiche Produktvorstellungen nutzen.

Das Technikjahr wird traditionell von der Consumer Electronics Show in Las Vegas eröffnet. Auch 2025 steht die CES wieder an und findet in dieser Ausgabe vom 7. bis zum 10. Januar statt.

AMD scheint die CES 2025 für ein äußerst umfangreiches Programm nutzen zu wollen, wie der bekannte Leaker »zhongzhonghao« im Chiphell-Forum erklärt. In nahezu jedem PC- und Gaming-relevanten Feld sei demzufolge eine Neuankündigung zu erwarten. Eröffnet wird die CES 2025 indes von der direkten GPU-Konkurrenz:

Ryzen 9 9900X3D/9950X3D

In wenigen Tagen steht die Enthüllung der ersten Zen-5-Prozessoren mit 3D-V-Cache an. Am 7. November 2024 will AMD die »Neuinterpretation von X3D« erstmals der Öffentlichkeit vorstellen.

Gemeint ist hiermit aller Voraussicht nach der Ryzen 7 9800X3D, der unter anderem mit einem freien Multiplikator zum Übertakten auf den Markt kommen soll.

Zen 5 besteht aber - auch wenn sich vieles um diese CPU dreht - nicht nur aus dem 9800X3D, sondern auch aus dem Ryzen 5 9600X3D sowie den beiden nächsthöheren Ryzen 9 9900X3D und 9950X3D.

Die beiden letztgenannten Prozessoren sollen eben zur CES 2025 enthüllt werden. Gerüchten zufolge werden hier beide CCDs mit einem der namensgebenden 3D-V-Caches ausgestattet.

RX 8000

Auch bei den Grafikkarten steht bei AMD mal wieder eine neue Generation an: RX 8000 soll sich nach dem aktuellen Stand der Gerüchte aber aus dem High-End-Segment zurückziehen und den Fokus auf die Einsteiger- und Mittelklasse legen.

Das Gerücht über eine Ankündigung zur CES 2025 ist nicht neu, schon seit Monaten wird über eine mögliche Präsentation zur Elektronikmesse spekuliert.

Welche Radeon-GPUs genau gezeigt werden, ist allerdings noch gänzlich unklar.

Ryzen Z2 Extreme

2024 war das Jahr der Gaming-Handhelds; mit wenigen Ausnahmen setzen die meisten hierbei auf eine AMD-APU.

Neben dem Ryzen 7 8840HS, der etwa im Zotac Zone steckt, kristallisierte sich in diesem Portfolio der Ryzen Z1 Extreme als leistungsstarker Chip heraus und kommt etwa beim Asus ROG Ally X oder Lenovo Legion Go zum Einsatz.

53:28 Gaming-Handhelds waren noch nie so gut und es muss nicht immer Steam Deck sein

Auf der CES 2025 soll die Nachfolgegeneration gezeigt werden. Neben dem regulären Ryzen Z2 und der zugehörigen Extreme-Variante soll mit dem Ryzen Z2G eine Budgetlösung neu hinzustoßen, die auf Basis von Zen 3+ und RDNA 2 arbeitet. Folgende Spezifikationen sind derzeit im Umlauf:

CPU-Kerne GPU Ryzen Z2G 8x Zen 3+ 12 CUs (RDNA 2) Ryzen Z2 8x Zen 4 12 CUs (RDNA 3) Ryzen Z2 Extreme 5x Zen 5c

3x Zen 5 16 CUs (RDNA 3.5)

Drei Reihen an Notebook-Prozessoren

Mobile Prozessoren sind logischerweise weiterhin auch in Notebooks vorhanden. Laut dem Leak soll AMD gleich drei verschiedene Serien für die CES 2025 im Gepäck haben: