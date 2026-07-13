AMD-Treiber verraten: Multi-Frame-Generation ist unterwegs – und soll mehr Bilder als Nvidia liefern

Versteckte Treiber-Optionen verraten: AMD arbeitet an FSR Multi Frame Generation mit bis zu 8x – mehr als Nvidias aktuelles Maximum. (© AMD)

Dass AMD an einer eigenen Multi-Frame-Generation für FSR arbeitet, ist kein Geheimnis mehr – Hinweise darauf gab es bereits im April im ADLX-FidelityFX-SDK.

Wie weit die Technik inzwischen ist, zeigt jetzt aber ein Fund aus dem Chiphell-Forum: Ein Nutzer hat mit dem Community-Tool RadeonTuner, einer schlankeren Alternative zur offiziellen Adrenalin-Software, versteckte Optionen im aktuellen Adrenalin-26.6.2-WHQL-Treiber sichtbar gemacht. RadeonTuner kann Funktionen offenlegen, die zwar bereits im Treiber stecken, in der regulären Software aber noch nicht auftauchen.

Auf einer Radeon RX 9070 XT fanden sich im Grafik-Reiter unter "FSR" gleich vier neue, zuvor nicht sichtbare Einträge: eine Option für das Verhältnis der Multi Frame Generation mit Werten bis 8x, ein genereller Override-Schalter dafür, sowie Overrides für FSR Ray Regeneration und FSR Neural Radiance Caching.

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Bis zu 8x: Mehr generierte Bilder als bei Nvidia

Am interessanten dürfte der Multi-Frame-Generation-Wert von bis zu 8x sein. Nvidias aktuelles DLSS-4.5-Maximum liegt bei MFG 6x, was fünf zusätzlich generierte Bilder pro nativ gerendertem Frame bedeutet und bislang exklusiv den RTX-50-Grafikkarten der Blackwell-Generation vorbehalten ist.

Sollte AMD tatsächlich einen 8x-Modus umsetzen, kämen sieben generierte Bilder auf jedes echte Bild – zwei mehr als bei Nvidias Bestwert. Aktuell bietet AMD nur einfache Frame-Generierung mit einem zusätzlichen Bild pro echtem Frame; ein Sprung direkt auf 8x wäre technisch ambitioniert.

Mehr generierte Bilder bedeuten allerdings auch mehr Herausforderungen bei Bildausgabe-Timing und Eingabeverzögerung. AMDs Anti-Lag-Technologien dürften daher parallel ein Update benötigen, sollte der 8x-Modus tatsächlich kommen.

Nvidia selbst hatte im Rahmen der Blackwell-Vorstellung bereits einen möglichen 16x-Modus angedeutet (via wccftech); Intel bietet aktuell »nur« 4x.

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Ray Regeneration und Neural Radiance per Override?

Ebenso interessant wie die Frame-Generation-Neuigkeit sind die beiden anderen entdeckten Overrides: FSR Ray Regeneration (Rauschunterdrückung bei Raytracing-Effekten) und FSR Neural Radiance Caching stehen bislang nur in einer überschaubaren Zahl von Titeln zur Verfügung, darunter Call of Duty: Black Ops 7 oder Crimson Desert.

Beide Features wurden im Rahmen der »Redstone«-Ankündigung vorgestellt, die das aktuelle Upsampling auf ein neues Level hieven sollen.

Sollte AMD Nutzern erlauben, diese Funktionen manuell in beliebigen Spielen zu erzwingen, würde sich die nutzbare Spielebibliothek für diese Technologien schlagartig vervielfachen – ähnlich wie Nvidias eigene Override-Optionen für DLSS-Funktionen in nicht offiziell unterstützten Titeln.

Die drei noch nicht offiziell freigeschalteten Radeon-Funktion ermöglichen es euch, bestimmte FSR-4-Features in Spielen zu erzwingen.

Offiziell hat AMD noch nichts von alldem bestätigt. Die Funktionen stecken zwar mutmaßlich im Treiber, sind aber weder in der regulären Adrenalin-Oberfläche sichtbar noch mit einem Ankündigungstermin versehen. Ob und wann AMD die achtfache Multi-Frame-Generation tatsächlich für Spieler freigeschaltet wird, bleibt daher vorerst offen.