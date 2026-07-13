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GTA: »Ghost City« galt als verschollen, 22 Jahre später bringt ein Fan die unerreichbare Insel zurück

In GTA 3 gab es am Rand der Map eine Geisterstadt, die ihr per Mod erreichen konntet. Das Fan-Projekt galt jedoch lange als Lost Media, jetzt ist es zurück.

Profilbild von Marie-Lena Höftmann

Marie-Lena Höftmann
13.07.2026 | 17:15 Uhr

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Die Geisterstadt ist völlig leer gefegt und wir sollen sie eigentlich gar nicht betreten können. Die Geisterstadt ist völlig leer gefegt und wir sollen sie eigentlich gar nicht betreten können.

GTA 3 war 2001 das erste Spiel der Reihe, das wir vollständig in 3D bestritten haben. Als Claude Speed machten wir die Straßen von Liberty City unsicher, doch die raue Metropole mit ihren drei Inseln war nicht der einzige interessante Ort in der Spielwelt. Abseits der Map versteckte sich eine kleine unscheinbare Insel mit einer mysteriösen Stadt, die wir eigentlich gar nicht betreten sollten.

Mit der Fan-Mod »Ghost Town Bridge Mod« von User Eliano86 konnte man das im Jahre 2004 aber. Über eine steile Brücke ist man zu der Geisterstadt gelangt und konnte mit eigenen Augen sehen, was eigentlich dahinter steckte. Seit über einem Jahrzehnt galt diese Mod allerdings als verschollen. Die Seite, von der man sie heruntergeladen hat, existiert nämlich nicht mehr.

Ein anderer Fan hat sich jetzt aber daran gemacht, die Mod zurückzubringen und hat sie sogar noch ein wenig verbessert.

Video starten 17:04 Grand Theft Auto - Die Geschichte der GTA-Reihe bis GTA 5 - Die Geschichte der GTA-Reihe bis GTA 5

Was steckt hinter Ghost Town?

Ghost City oder auch Ghost Town ist ein verstecktes Areal nördlich von Liberty City. Dahinter verbergen sich aber nicht etwa die Überreste gestrichener Zusatzinhalte. Tatsächlich bekommen wir die Geisterstadt ziemlich prominent im Spiel zu Gesicht.

Es handelt sich um eine Kulissenstadt, die für die Intro-Cutscene von GTA 3 genutzt wurde:

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Darin sehen wir, wie Claude, Catalina und ein weiterer Mann die Liberty City Bank überfallen. Doch der Coup geht schief, denn Catalina hintergeht den Hauptprotagonisten und flieht mit der Beute, während Claude im Knast landet. Ein perfekter Aufhänger für ein Spiel wie GTA 3.

Selbst herumlaufen können wir in der Szenerie aus dem Intro allerdings nicht. Die Entwickler haben sie aber im Spiel gelassen, wahrscheinlich in dem Glauben, dass sie eh niemand finden wird. Tja, falsch gedacht. Erst mit der Definitive Edition verschwindet die Kulissenstadt nach der Eingangssequenz aus dem Spiel. Dort braucht ihr also gar nicht erst nach ihr suchen.

Spielt ihr aber das originale GTA 3, befindet sich die Geisterstadt noch heute außerhalb der Karte. Die ursprüngliche Mod, mit der man sie bequem erreichen konnte, mag verschütt gegangen sein, doch mit einer brandneuen Fan-Erweiterung kommt ihr heute trotzdem noch ans Ziel.

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Ein Spaziergang in Ghost Town

Der User namens Mod_Saver hat sein Projekt kürzlich auf Moddb.com veröffentlicht. Mit Ghost City Available hat er die gigantische Brücke von 2004 auf Basis eines alten Youtube-Videos nachgebaut.

Aber statt sie einfach nur zu kopieren, hat er sie noch verbessert. Wer damals noch mit der Ghost Town Bridge Mod unterwegs war, ist beim Betreten der Ghost Town einfach durch den Boden gefallen. Rockstar (damals noch DMA Design) hat nämlich keine Kollision eingebaut, denn es war ja gar nicht vorgesehen, dass hier irgendwer herumlatscht.

Mod_Saver hat die fehlenden Kollisions-Dateien eingefügt, sodass ihr die leeren Straßen um die Bank of Liberty City frei erkunden könnt. Aber bleibt lieber nicht zu lang, sonst kommt ihr noch irgendwo in Silent Hill wieder raus.

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Genre: Shooter

Release: 21.05.2001 (PC), 15.12.2011 (iOS, Android)

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