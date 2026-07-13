Warhammer 40Ks größtes ungelöstes Rätsel treibt selbst Lore-Nerds seit Jahren in den Wahnsinn

Die Necrons sind nur eine mögliche Ursache für das Pale Wasting in Warhammer 40K.

Es gibt in Warhammer 40.000 unzählige kosmische Horrorgeschichten – aber kaum eine, bei der selbst Games Workshop nur ziemlich achselzuckend dasteht. Das Pale Wasting (deutsch: Das Fahle Schwinden) ist genau so ein Fall. Ein Ereignis, das ganze Space-Marine-Kapitel ausgelöscht haben soll – und über das man bis heute quasi nichts weiß.

Was ist das Pale Wasting überhaupt?

Die Geschichte spielt irgendwann im späten 34. Jahrtausend, mitten in der sogenannten Nova Terra Interregnum – einer Zeit, in der das Imperium der Menschheit in zahllosen Bürgerkriegen zerfiel und die Kontrolle über weite Teile der Galaxis verlor. Irgendwo in den Ghoul Stars, einem notorisch gefährlichen und kaum erforschten Sternenhaufen im Segmentum Ultima, tauchte eine Bedrohung auf, die mehrere von Menschen besiedelte Welten dahinraffte.

Das Problem: Niemand weiß genau, was diese Bedrohung eigentlich war. Überlieferte Fragmente sprechen einerseits von einer Art »sternengeborener Seuche«, die ganze Sektoren leerfegte, andererseits ist die Rede von »Albtraum-Maschinen«, die Welt für Welt niedermetzelten. Diese beiden Beschreibungen widersprechen sich fundamental – eine Seuche und marschierende Maschinenwesen sind schwer unter einen Hut zu bringen.

2:22 Dawn of War 4 bereitet uns im Story-Trailer auf eine Schlacht zwischen Space Marines, Orks und Necrons vor

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Warum weiß niemand, was da wirklich passiert ist?

Kurz gesagt: weil die Inquisition ihre Finger im Spiel hatte. Der Großteil der Aufzeichnungen zum Pale Wasting wurde nachträglich zensiert oder komplett vernichtet. Das ist im 40K-Universum kein Zufall, sondern Prinzip – die Inquisition tut das regelmäßig mit Ereignissen, die entweder zu gefährliches Wissen enthalten oder zu sehr am Mythos des unbesiegbaren Imperiums kratzen würden.

Übrig geblieben sind nur verstreute, widersprüchliche Bruchstücke. Bekannt ist, dass mindestens elf Space-Marine-Chapter im Kampf gegen die namenlose Bedrohung vernichtet wurden – eine erschreckende Zahl, wenn man bedenkt, wie selten Games Workshop überhaupt zugibt, dass ganze Kapitel ausgelöscht wurden. Die Novamarines gelten als die prominentesten Überlebenden und Kämpfer dieses Krieges.

Als direkte Konsequenz aus dem Pale Wasting wurde außerdem ein neues Space-Marine-Kapitel gegründet: die Death Spectres. Ihre einzige Aufgabe seither: die Ghoul Stars auf ewig bewachen, damit von dort nie wieder eine Bedrohung dieser Art in die Galaxis vordringt.

Necrons, Tyraniden oder etwas völlig Neues?

Die Fan-Community rätselt seit Jahren, was sich hinter dem Pale Wasting verbirgt. Eine beliebte Theorie: Die »Albtraum-Maschinen« könnten auf erwachte Necron-Grabwelten hindeuten, während die »Seuche« durch von Necrons freigesetzte Biowaffen erklärbar wäre.

Andere vermuten, dass Games Workshop hier ein bislang unbekanntes Xenos-Volk vorbereiten wollte, das aber nie wieder aufgegriffen wurde. Wieder andere spekulieren über eine Verbindung zu den Tyraniden.

Games Workshop selbst hält sich bedeckt. Wie auch bei vielen anderen Vorfällen gilt: Nicht jedes Mysterium bekommt eine Auflösung, weil die Unwissenheit selbst Teil des kosmischen Horrors ist. Das Imperium der Menschheit hat manchmal schlicht keine vollständige Kontrolle über sein eigenes Wissen – weitere Beispiele dafür findet ihr oben in der Link-Box.