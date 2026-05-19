»Ich liebe dich seit dem ersten Moment« – Zwei Fan-Favoriten aus The Boys stechen sich die Liebe ihrer Figuren jetzt unter die Haut

Wenn ihr weiterlest, erfahrt ihr ganz schnell, warum wir uns für diese Darstellung eines Herzes entschieden haben. Bildquelle: Amazon MGM Studios

Nicht selten geht ein Job bei Schauspielern unter die Haut. Also wir meinen nicht emotional, sondern wortwörtlich unter die Haut. Wie schon die Casts von Der Herr der Ringe oder The Avengers haben sich zwei Fanlieblinge von The Boys ihre Erinnerungen an die gemeinsame Serie unter die Haut gestochen.

Frenchies und Kimikos Liebesgeschichte ist jetzt für immer auf den Körpern der Darsteller Tomer Capone und Karen Fukuhara verewigt. Auf Instagram teilt die 34-Jährige jetzt Schnappschüsse vom Besuch beim Tätowierer.

Aus der Caption unter dem Post geht hervor, dass die beiden schon länger über ein Partner-Tattoo nachgedacht haben. In einer Nacht-und-Nebel-Aktion haben die beiden ihr Vorhaben dann umgesetzt. Aber seht doch gerne selbst:

Oi! Ab hier folgen Spoiler zu The Boys Staffel 5!

Das Süße daran: Capone und Fukuhara lassen sich natürlich einen The-Boys-Insider stechen. »Mon coeur« (französisch für: Mein Herz ) ist der Spitzname von Frenchie für Kimiko.

Fukuhara selbst hat noch die Worte »Je t’aime from the first« (französisch/englisch für: Ich liebe dich seit dem ersten Moment ) hinzugefügt. Das sind mitunter die letzten Worte, die Frenchie seiner großen Liebe in Folge 7 mitteilt. Woah, Gänsehaut!

2:32 The Boys: Im neuen Trailer zum Serienfinale steht Homelander kurz vor seinem finsteren Triumph

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Das perfekte Timing

Der Zeitpunkt dafür könnte wohl nicht passender sein, denn kurz vor dem Finale – Folge 7 von Staffel 5 – segnete Capones Figur Frenchie das Zeitliche. In seinen letzten Minuten stellte er sich Homelander (Antony Starr), um seine Geliebte zu schützen, und starb in den Armen von Kimiko den Heldentod.

Das große Finale müssen die Boys somit ohne Frenchie bestreiten. Bis jetzt sieht es von der Todeszahl her für die Truppe aber noch ziemlich gut aus, denn bis auf Frenchie sind sie nach wie vor vollzählig. Und das, obwohl viele Fans aufgrund des Titels von Episode 7 schon mit dem Schlimmsten gerechnet haben.

Das große Serienfinale können sich Fans ab dem 20. Mai 2026 auf Amazon Prime Video anschauen. Dann klärt sich endlich, wer den Kampf gewinnt: Die Boys oder Homelander. Obwohl … Eric Kripke hat sich vor Kurzem so heftig verplappert, dass er bereits einen großen Teil des Endes verraten hat. Mehr dazu erfahrt ihr in der obigen Linkbox. Aber sagt nicht, wir hätten euch nicht gewarnt!