Ryzen 7000 war euch bisher zu teuer? Schon bald soll es günstigere Alternativen geben

Schon in ein paar Monaten soll es auch neue Ryzen-Prozessoren ohne X geben, die sich als preiswerte Alternative zu den bereits erschienenen X-Modellen präsentieren sollen.

Die Informationen stammt von dem Leaker Chi11eddog , der gestern auf seinem Twitter-Profil von drei neuen AMD-Prozessoren sprach, die er für das erste Quartal 2023 erwartet.

Kleinerer Takt, kleinere Preise

Im Detail erwartet der Leaker die folgenden drei Modelle, bei denen es sich um Pendants zu drei bereits erschienenen Ryzen 7000X-CPUs handelt:

Ryzen 9 7900 5.4 GHz

Ryzen 7 7700 5.3 GHz

Ryzen 5 7600 5.1 GHz

Eine günstigere Variante des Flaggschiffs Ryzen 9 7950X wird es hingegen wohl nicht geben. Wie sich das in unserem Test geschlagen hat? Hier erfahrt ihr es.

In einem Kommentar zu seinem Tweet behauptet der Leaker zudem, dass alle drei CPUs voraussichtlich eine begrenzte Standard-Leistungsaufnahme von 65 Watt haben werden. Im Vergleich dazu: Der Ryzen 9 7900X hat eine TDP von 170 Watt.

Auch die maximale Taktrate unterscheidet sich geringfügig. Während der Ryzen 9 7900 und der Ryzen 5 7600 eine um 200 MHz geringere Taktrate als die X-Modelle besitzen, begnügt sich der Ryzen 5 7600 mit 100 MHz weniger.

Laut Chi11eddog wird der Ryzen 5 7600 229 US-Dollar kosten. Ausgehend davon geht es in 100-Dollar-Schritten nach oben, wobei der Ryzen 7 7700für 329 US-Dollar und der Ryzen 9 7900 für 429 US-Dollar erscheinen soll.

Ihr wollt noch einmal kurz auffrischen, wofür die einzelnen Bezeichnungen bei den Ryzen-CPUs stehen? Wir haben den passenden Guide dafür.

Was an dem Leak schlussendlich dran ist, erfahren wir wahrscheinlich zur CES 2023 ab dem 08. Januar 2023. Sollte Chi11eddog Recht behalten, wird AMD die drei AM5-Prozessoren dort voraussichtlich ankündigen.

Was haltet ihr von dem Gerücht und seid ihr interessiert an den günstigeren CPUs? Präferiert ihr die Versionen mit X oder nehmt ihr die geringere Leistung in Kauf, wenn man dabei gut Geld sparen kann? Schreibt eure Meinung dazu in die Kommentare!