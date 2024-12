Andor ist mit 290 Millionen US-Dollar für Staffel 2 die teuerste Star-Wars-Serie aller Zeiten

Die zweite Staffel von Andor ist lange in Produktion - unter anderem deshalb kostet sie auch so viel.

Die Star-Wars-Serie Andor gilt unter Fans als eines der besten Projekte seit Disney in der weit, weit entfernten Galaxis das Ruder übernommen hat. Die Geschichte über den Werdegang des Rebellenspions Cassian Andor dient als Prequel für die Filme Rogue One und Star Wars Episode 4 und vermochte es, nach Enttäuschungen wie der Kenobi-Serie oder The Book of Boba Fett, wieder zahlreiche Fans an die heimischen TV-Geräte zu fesseln - und das ganz ohne Lichtschwert schwingende Jedi oder Sith.

Doch Qualität hat ihren Preis, denn mit Gesamtkosten von 250 Millionen Dollar gilt Andor Staffel 1 als eine der teuersten Serienproduktionen aller Zeiten. Die Kosten stiegen unter anderem deshalb, weil die Corona-Pandemie den ursprünglichen Drehplan über den Haufen warf.

Und auch die von Fans sehnlichst erwartete Staffel 2 wird nach aktuellem Informationsstand wohl verdammt teuer. Wie Disney kürzlich bekanntgab, belaufen sich die Kosten für die Fortsetzung auf mehr als 290 Millionen US-Dollar. Das macht Andor Staffel 2 nochmals deutlich teurer als die Star-Wars-Filme Die letzten Jedi (280 Millionen) und das Erwachen der Macht (243 Millionen Dollar).

Mit Gesamtkosten von sagenhaften 645 Millionen Dollar (beide Staffeln) ist Andor laut dem Business-Magazin Forbes nun offiziell das teuerste Star-Wars-Projekt aller Zeiten. Dass Serien deutlich mehr kosten als Spielfilme dieser Größenordnung ist eigentlich untypisch. Es zeigt aber auch, dass Disney aus Andor in jedem Fall einen Hit machen will und dementsprechend bereit ist, Unsummen von Geld in das Projekt zu pumpen.

Ein weiterer Kostenfaktor während der Produktionsphase der zweiten Andor-Staffel war der Autorenstreik in Hollywood im Sommer 2023. Die bereits begonnenen Dreharbeiten mussten deswegen fast ein halbes Jahr ruhen und dann im Frühjahr 2024 erneut begonnen werden. Der Release wurde entsprechend verschoben.

Auch die Postproduktion ist bei Star-Wars-Projekten aufgrund der umfangreichen Spezialeffekte erfahrungsgemäß eine kostspielige und langwierige Angelegenheit.

Am 22. April 2025 soll Schurke Cassian Andor dann endlich mit Staffel 2 erneut den Kampf gegen das Imperium aufnehmen. Und wenn diese Fortsetzung qualitativ nur einigermaßen an Staffel 1 anknüpfen kann, erwartet uns hier wahrhaft Großes. Bei solchen Produktionskosten sollte die Qualität am Ende aber auch besser überzeugend sein, sonst hätte Disney hier empfindlich viel Geld in den Sand von Tatooine gesetzt.

