Google leakt selbst: Die erste Android-15-Beta soll noch heute kommen

Kommt noch heute die erste Android-15-Beta?

Seit vergangenem Oktober steht die erste offizielle Version von Android 14 zum Download bereit. Nach der Veröffentlichung ist wie immer vor der Beta - und so richtet der Blick der Google-Entwickler bereits auf Android 15.

Mit leichter Verzögerung im Vergleich zum Vorjahr könnte es nun bei der ersten Vorschauversion zu Android 15 ganz schnell gehen: Schon heute soll eine erste Developer-Preview veröffentlicht werden.

Mögliche Features von Android 15 sind das Comeback von Sperrbildschirm-Widgets und ein randloser Edge-to-Edge-Modus.

Vorerst wohl nur für Pixel-Smartphones

Dies behauptet das Portal 9to5Google unter Berufung auf einen Beitrag im »Android Open Source Project«-Forum, der mittlerweile gelöscht wurde.

In diesem habe ein Google-Entwickler erklärt, dass die »erste Vorschauversion von Android V« am 15. Februar 2024 zur Verfügung gestellt wird.

Bei Android V soll es sich um eine Abkürzung des eigentlichen Codenamen für die neue Android-Version handeln: »Vanilla Ice Cream«.

Das Timing der ersten Entwicklerversion würde zumindest in Anbetracht vergangener Jahre passen. Die erste Entwicklervorschau zu Android 14 kam am 8. Februar 2023 heraus - im Vergleich dazu wäre die erste Android-15-Beta sogar leicht verzögert erhältlich.

Wie gewohnt dürfte diese Beta zunächst ausschließlich für die Google-eigenen Pixel-Smartphones freigeschaltet werden; weitere Android-Smartphones dürften sukzessive in den Beta-Pool aufgenommen werden.

Mögliche Features dieser Vorschau auf Android 15 wurden indes nicht genannt, sodass wir uns auf die bisherigen Spekulationen zur kommenden OS-Version berufen müssen.

Eine der potenziellen Neuerungen ist ein alter Bekannter im Android-Kosmos: Die vor rund einem Jahrzehnt abgeschafften Sperrbildschirm-Widgets sollen einem Gerücht zufolge ihr Comeback auf Android feiern.

Zudem schraubt Google wohl ein wenig an der Benutzeroberfläche. So sollen künftig alle Apps unter Android 15 standardmäßig im Edge-to-Edge-Modus angezeigt, also randlos über die gesamte Bildschirmfläche gestreckt werden. Alle weiteren Details zu den beiden Features findet ihr hier:

Das aktuelle Android ist kaum vier Monate alt, da wartet wohl schon die nächste Beta auf uns - habt ihr Android 14 überhaupt heruntergeladen? Wie findet ihr die jüngste Version des mobilen OS und welche Features wünscht ihr euch für das nächste Update? Gibt es etwas, was Android sich von Apples iOS abschauen sollte? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!