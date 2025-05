Android 16: Die vom iPhone inspirierte Neuerung kommt nicht nur für Google-Handys – Samsung und weitere Hersteller folgen

Apple kündigte Live-Aktivitäten für das iPhone 2022 unter iOS 16 an.

Mit dem Release des iPhone 14 Pro und iOS 16 hat Apple Live-Aktivitäten vorgestellt, eine seinerzeit neue Art von Mitteilungen. Googles Version mit dem Namen »Live-Updates« wird in Android 16 ähnlich funktionieren und ist nicht nur für Pixel-Handys vorgesehen.

Im Detail:

Live-Updates bieten Benachrichtigungen für den Sperrbildschirm in Echtzeit, etwa von Navigationsdiensten wie Google Maps, Timern, Anrufen, Lieferungen und vielem mehr.

Anders als beim iPhone können über die Schaltfläche weitere Aktionen ausgeführt werden. Google nennt in diesem Zusammenhang das Beispiel, den Uber-Fahrer anzurufen oder eine Nachricht zu versenden (via AndroidAuthority).

Später in diesem Jahr sollen weitere Smartphone-Hersteller diese Funktion in ihr Betriebssystem integrieren, darunter Xiaomi, Samsung, OnePlus und Vivo.

Samsung hat mit One UI 7 bereits eine Form von Live-Aktivitäten mit der Now Bar eingeführt. Diese soll mit Android 16 respektive One UI 8 um Live-Updates ergänzt werden.

OnePlus ergänzt hingegen »Live Alerts« (eine Dynamic-Island-ähnliche Funktion) um Live-Updates von Google.

Google bereitet für Android 16 eine praktische Funktion für den Sperrbildschirm vor.(Quelle: Google)

Weitere Neuerungen in Android 16 und Wear OS 6:

Wann erscheint Android 16?

Wie von Google bereits bestätigt, erscheint Android 16 im Juni. Einen konkreten Release-Termin nennt der Suchmaschinen-Riese allerdings leider nicht.

Die Pixel-Smartphones werden voraussichtlich zuerst mit der neuesten Android-Version versorgt. Allerdings bringt sich auch Samsung bereits in Stellung. One UI 8 soll im Gegensatz zur aktuellen Version deutlich früher an den Start gehen.

Voraussichtlich werden die ersten Galaxy-Geräte bereits im Sommer mit Android 16 ausgestattet. Für gewöhnlich stellt der südkoreanische Hersteller seine neuesten Foldables im Juli oder August vor. Wir gehen davon aus, dass diese Geräte ab Werk wie in den vergangenen Jahren mit der aktuellsten Version ausgestattet sein werden.

Andere Hersteller wie Nothing, OnePlus, Vivo und Co. werden mit Sicherheit zeitig folgen. Inzwischen gibt es nur noch wenige Hersteller, die sich mit Betriebssystem-Updates überdurchschnittlich viel Zeit lassen.