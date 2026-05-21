Immer mehr Menschen sind bereit, für KI zu bezahlen und das sind die Gründe dafür

Immer mehr Menschen sind bereit, für KI-Dienste zu bezahlen. (Bild: Google und OpenAI)

Die Verbreitung und Nutzung von KI steigt weiter an. Eine neue Studie zeigt jetzt, dass auch die Bereitschaft, für die Dienste zu bezahlen, wächst. Die Gründe dafür sind ziemlich eindeutig.

Zahlende KI-Nutzer werden immer mehr

KI ist eines der beherrschenden Themen der letzten Jahre. Während der Zugang zu den Grundmodellen und -funktionen meist kostenlos ist, gibt es bei vielen Anbietern auch die Möglichkeit, für die Dienste zu bezahlen und so bessere Modelle und Features zu nutzen.

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Laut einer neuen Umfrage des Digitalverbands Bitkom ist die Bereitschaft, für KI-Services zu bezahlen, im Vergleich zum letzten Jahr deutlich gestiegen. 13 Prozent der Befragten, die angegeben haben, KI-Anwendungen zu benutzen, zahlen demnach auch monatlich dafür.

2025 lag dieser Wert laut Bitkom bei »nur« acht Prozent. Knapp 30 Prozent könnten sich zudem vorstellen, in Zukunft für KI-Modelle zu bezahlen. 49 Prozent der Befragten lehnen das Bezahlen von KI hingegen strikt ab. Dieser Wert ist im Vergleich zum Vorjahr (62 Prozent) gesunken.

Spannend ist auch, wie viel für KI-Dienste mittlerweile bezahlt wird. Im Schnitt sind es laut der Umfrage 20 Euro, was einer Steigerung von knapp vier Euro im Vergleich zum Vorjahr entspricht. 43 Prozent der Befragten zahlen dabei 20 bis 30 Euro pro Monat. Bei 19 Prozent sind es sogar über 30 Euro.

Die Gründe für den Anstieg: Von den Bezahlmodellen versprechen sich die Befragten in erster Linie bessere Ergebnisse. Der Zugang zu leistungsfähigeren KI-Modellen hat etwa bei 67 Prozent der Befragten eine Rolle bei der Entscheidung gespielt.

Knapp die Hälfte der zahlenden Nutzer erhofft sich durch das Abo zudem eine höhere technische Stabilität. Bei etwas weniger als einem Drittel der Befragten war die erhöhte Geschwindigkeit ausschlaggebend.

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Die Werbefreiheit spielt mit »nur« 22 Prozent noch eine vergleichsweise kleine Rolle. Das könnte sich in den kommenden Jahren ändern. Die KI-Anbieter suchen aktiv nach Möglichkeiten, ihre Dienste rentabel zu machen, und Werbung dürfte dabei ein wichtiger Hebel sein. Abos könnten dann noch attraktiver für viele Nutzer werden.