»Das wirkte definitiv nicht gut durchdacht« – Das große Finale von The Boys spaltet die Fangemeinde

Die finale Schlacht von Homelander (Antony Starr - links) und Butcher (Karl Urban - rechts) ist endlich da. Bildquelle: Amazon MGM Studios

Nach sieben Jahren müssen sich Fans jetzt endgültig von The Boys verabschieden. Den finalen Kampf mit Homelander gibt’s seit dem 20. Mai 2026 auf Prime Video zu sehen und die ersten haben bereits reingeschaut.

The Boys hat es scheinbar nicht ganz so heftig vermasselt wie Game of Thrones oder Stranger Things, aber komplett glücklich ist die Community auch nicht. Während einige mit dem Endergebnis einigermaßen gut leben können, schütteln andere nur mit dem Kopf.

Noch eine kleine Message von Butcher für euch:

Oi! Ganz vorsichtig jetzt, du Vogel. Hier kommen fette Spoiler! Wenn du das Finale von The Boys noch nicht gesehen hast, mach sofort einen Abflug, bevor es verdammt noch mal hässlich wird.

»Wie kannst du das so vermasseln, Kripke?«

Das große Serienfinale von The Boys ist für viele vor allem eines: überstürzt. Während die Handlung in den ersten sieben Folgen von Staffel 5 teilweise nur so dahin plätschert und enormes Spin-off-Teasing für Vought Rising betrieben wird, geht in der finalen Episode plötzlich alles Schlag auf Schlag. BUMM – The Boys ist vorbei!

Gehetzte Charakterentwicklungen, Logiklöcher und unspektakuläre Kampfszenen sind derweil das Tüpfelchen auf dem unzufriedenen i. Fans fragen sich sogar, ob das Budget für die finale Season enorm gekürzt wurde.

Andere wiederum sind der Meinung, dass das Finale zufriedenstellend ist und lachen sich über einzelne Szenen noch im Nachgang schrott. Besonders Hughies (Jack Quaid) Nachahmung von Butcher (Karl Urban) hat bei ihnen einen Nerv getroffen.

2:32 The Boys: Im neuen Trailer zum Serienfinale steht Homelander kurz vor seinem finsteren Triumph

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Einige Reaktionen aus der Community haben wir euch hier aufgelistet:

»[...] Die Werbeplakate zeigten den Planeten in apokalyptischen Zuständen, während Homelander zusah. Hat Kripke das abgesegnet, obwohl er wusste, dass dies nicht repräsentativ für die letzte Staffel war? Hat er geglaubt, dass sich die Leute dadurch nicht getäuscht und betrogen fühlen würden? Wir haben Homelander kaum dabei gesehen, wie er gegen jemanden gekämpft hat. Ich habe das Gefühl, dass dies die Staffel war, in der er am wenigsten Action zu sehen war. Ich finde es schade, dass diese provokanten Comics in mancher Hinsicht tatsächlich besser waren als die Serie. Wie kannst du das so vermasseln, Kripke?« – User Ancient-Grey-9273

»LOL, Hughies Imitation von Butcher ist einfach perfekt« – User Witty-Association-97

»Ich finde es zwar ganz nett, dass MM Ryan adoptiert hat, aber ich finde, Hughie hätte die Besetzung von Gen V für die Task Force vorschlagen sollen. Ich meine, das hätte den Handlungsstrang von Gen V ein wenig zu einem Abschluss gebracht, den sie komplett verschenkt haben, aber na ja.« – User Nopeisawesome

»Die hatten nicht mal ein Budget für die letzte Folge, lol, und wir dachten, sie würden es für einen großen Showdown aufheben.« – User DANCRAT

»Ich verstehe das nicht. Die Macher der Serie hatten angekündigt, es würde eine kontroverse Folge werden, und doch war sie einfach nur… lauwarm. Um ehrlich zu sein, hatte ich keine großen Erwartungen, aber sie war einfach nur… na ja, okay?« – User Karazhan

Eric Kripke vergleicht The Boys mit Breaking Bad

Für die finale Season orientierten sich Kripke und sein Team an der beliebten Serie Breaking Bad mit Bryan Cranston und Aaron Paul. So soll die Produktion jeden losen Faden der Serie und Figuren durchgegangen sein, um nichts unbeantwortet zu lassen (via Ringer TV).

Diese Erklärung führt in der Community zu der ein oder anderen hochgezogenen Augenbraue, denn sie würden Kripke da auf jeden Fall widersprechen. Auf X wird das Interview daher heiß diskutiert. User @fxllen616 spielt dabei zum Beispiel auf das enorme Spin-off-Teasing an: »Stellt euch vor, in der letzten Staffel von Breaking Bad hätte Saul acht Folgen lang nur auf Lalo angespielt, um Better Call Saul vorzubereiten.«

@ImPnel erinnert sich nicht daran, dass sich die letzte Staffel von Breaking Bad genauso gehetzt und vernachlässigt angefühlt hat wie Season 5 von The Boys. Für ihn ist die Handlung einfach nicht vorangekommen.

Falls ihr noch mehr zu The Boys und dem Finale lesen möchtet, verlinken wir euch in der obigen Box weitere Artikel zum Thema.