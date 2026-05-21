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Star Wars: Einer der Lost-Schöpfer hatte einen gewagten Plan für den Rey-Film und wurde dann gefeuert - jetzt verrät er, warum

Damon Lindelof sollte die Geschichte von Rey nach Episode 9 fortsetzen. Doch nach zwei Jahren Arbeit zog Lucasfilm die Reißleine.

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Vali Aschenbrenner
21.05.2026 | 10:29 Uhr

Der Star-Wars-Film für Rey wurde im April 2023 offiziell angekündigt. Doch bis dato wurde Daisy Ridleys Rückkehr wieder und wieder von Rückschlägen getroffen. Bildquelle: DisneyLucasfilm Der Star-Wars-Film für Rey wurde im April 2023 offiziell angekündigt. Doch bis dato wurde Daisy Ridleys Rückkehr wieder und wieder von Rückschlägen getroffen. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Wer Sci-Fi liebt, der dürfte auch Damon Lindelof kennen: Der amerikanische Drehbuchautor und Filmproduzent hat in den letzten Jahren ein paar grandiose Projekte (mit)verantwortet. Von Lost über The Leftovers bis zu Watchmen. Und um ein Haar hätten wir sogar einen Star-Wars-Film von Lindelof bekommen.

Das hat jedoch nicht geklappt und das, obwohl er zwei Jahre lang an dem Rey-Film arbeitete. In einem Interview mit The Ringer-Verse verrät Lindelof nun, woran sein Versuch für das nächste große Sternenkrieg-Kapitel nach Episode 9 gescheitert ist.

Woran Damon Lindelofs Star-Wars-Film gescheitert ist

Um den Bantha im Raum zu adressieren: Ich sollte einen Star-Wars-Film schreiben und wurde gefeuert. Ich wurde gefragt: Wie sollte deiner Meinung nach ein Star-Wars-Film aussehen? Und ich meinte: So sollte er sein. Und sie zu mir: Großartig, du bist eingestellt. Und ein, zwei Jahre später, wurde ich gefeuert.

Ich lag also falsch. Zumindest, wenn man es aus dieser Perspektive betrachtet.

Tatsächlich verfolgte Lindelof mit seinen Kolleginnen und Kollegen einen gewagten Plan. Für das erste Abenteuer von Rey (Daisy Ridley) nach dem Abschluss der Skywalker-Saga plante er eine Art Reformation von Star Wars. Konkret spricht er davon, den Konflikt zwischen Nostalgie und Revision in Bezug auf den Krieg der Sterne gleichzeitig aufarbeiten zu wollen.

Allerdings gelang das Lindelof und seinem Team nicht, wie er selbst zugibt:

Was wir – also meine Partner Justin Britt-Gibson und Rayna McClendon und ich - versucht haben, war, dieses Thema im Film anzusprechen: Und zwar, dass es eine Macht der Nostalgie und eine Macht der Bedeutung gibt, die im Widerspruch zueinander stehen. Wir wollten eine Art protestantische Reformation in Star Wars umsetzen, doch das hat nicht funktioniert.

Weiter führt Lindelof aus, dass ihr Entwurf durchaus Anklang bei Disney und Lucasfilm gefunden hat, aber der Schreibprozess sehr schwer und langsam ausfiel. Ebenso hatten sie Probleme, den Platz des Films innerhalb des Kanons zu finden: Wie fällt die Beziehung zu Episode 9 aus? Beginnt damit eine neue Trilogie? Wer sind die neuen Heldinnen und Helden von Star Wars?

Video starten 1:43 Damon Lindelof hat die neue DC-Serie Lanterns geschrieben - hier ist der offizielle Trailer

Der Rey-Film soll immer noch kommen

Übrigens hat sich neben Damon Lindelof und Justin Britt-Gibson (The Strain) auch schon Steven Knight (Peaky Blinders) an dem Rey-Film versucht – ebenfalls ohne Erfolg. Seit Anfang 2025 ist nun George Nolfi (Das Bourne Ultimatum, Ocean’s Twelve) dran.

Wann Reys Solo-Film letztendlich in den Kinos startet, bleibt abzuwarten. Mittlerweile ist mit The Mandalorian & Grogu das erste Leinwand-Abenteuer im Sternenkrieg-Universum seit Episode 9 angelaufen und am 27. Mai 2027 folgt mit Star Wars: Starfighter bereits das nächste.

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Damon Lindelof selbst ist ebenfalls nicht untätig geblieben: Für die beiden kommenden TV-Serien Lanterns und The Chain verantwortete er erneut die Drehbücher. Gerade Lanterns dürfte als eins der nächsten Kapitel des DCU für Comic- und Superhelden-Fans spannend sein, am 16. August 2026 geht’s bei HBO Max los.

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