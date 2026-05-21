Drei Monate Plus im ersten Jahr sparen!

Drei Monate Plus im ersten Jahr sparen!

»Wir hören zu« - Zum Release von Subnautica 2 gibt's viele Fan-Beschwerden, jetzt melden sich die Entwickler zu Wort

Subnautica kommt schon zum Early-Access-Release sehr gut bei den Fans an, Verbesserungswünsche gibt es aber trotzdem. Darauf reagieren jetzt die Entwickler in einem Brief an die Community.

Profilbild von Tillmann Bier

Tillmann Bier
21.05.2026 | 11:09 Uhr

Fans kritisieren die Kreaturen in Subnautica 2, nur die Wasserschnecke liebt jeder. Fans kritisieren die Kreaturen in Subnautica 2, nur die Wasserschnecke liebt jeder.

Subnautica 2 ist da und bereits ein riesiger Erfolg: Zum Early-Access-Release erreichte man fast 500.000 gleichzeitig aktive Spielerinnen und Spieler, die Steambewertungen stehen bei 91 Prozent positiv und inzwischen wurde das Survivalspiel schon über 4 Millionen Mal verkauft.

Noch ist Subnautica 2 aber natürlich längst noch nicht fertig, und das merkt man an einigen Stellen. Für große Diskussionen sorgen aktuell die Kreaturen im Spiel. Manch einer wünscht sich, feindliche Fische einfach töten zu können, andere kritisieren die Balance. Jetzt gibt es dazu eine Antwort der Entwickler.

Besserung in Sicht

In einem Brief an die Community bedanken sich die Entwickler für die Rückmeldungen und die Kritik der Fans. Das sei im Early Access sehr wichtig, und auch wenn man Wünsche nicht immer direkt umsetzen könne, sollen die Meinungen der Community das Spiel formen und alle Entscheidungen der Entwickler gut erklärt werden.

Video starten 19:13 Subnautica 2 ist jetzt schon ein Unterwasser-Traum

Konkret gehen die Entwickler dann auf die Diskussion um die Kreaturen im Spiel ein:

Wir sehen, dass wir an der Kreaturen-Balance arbeiten müssen. Aktuell fühlen sich manche Begegnungen mit Raubtieren eher frustrierend als gefährlich oder aufregend an. Abwehrwerkzeuge sind nicht immer klar, zuverlässig oder zufriedenstellend und Spieler wissen oft nicht genau, wie sie auf einen Angriff antworten sollen. Das ist nicht die Erfahrung, die wir wollen.

Aus diesem Grund planen die Entwickler mit einer Reihe von Updates, die Änderungen in diesem Bereich bringen sollen, etwa:

  • die Häufigkeit von Kreaturen-Angriffen
  • der Bereich, in dem Kreaturen angreifen
  • die Effektivität von Leuchtfackeln und dem Überlebenswerkzeug
  • die Interaktionen von Kreaturen mit Fahrzeugen und Basen

Mithilfe dieser Verbesserungen soll auch das zweite große Problem gelöst werden: Der Wunsch vieler Spielerinnen und Spieler, sich mit tödlicher Gewalt gegen die Meeresbewohner wehren zu können. Diese Option erwägen die Entwickler aktuell nicht. Subnautica wurde schon immer um Verletzbarkeit, Erkundung und Survival gebaut.

Die Entwickler sind aber offenbar davon überzeugt, dass nach einem Tuning der Kreaturen auch der Wunsch nach Waffen in den Hintergrund rückt.

Mehr zu Subnautica 2
1
Wer Subnautica 2 spielt, stimmt dem Kleingedruckten zu - und was da drin steht, sorgt gerade für einen riesigen Fan-Aufschrei
von Jesko Buchs
2
Subnautica 2 sorgt mit einem seiner größten Alleinstellungsmerkmale für Streit, für mich ist es gerade deswegen eines der besten Survivalspiele
von Tillmann Bier
3
Raubkopierer fragt nach Hilfe, kassiert satte Klatsche vom Entwickler von Subnautica 2: »Ich hoffe, du überdenkst deine Lebensentscheidungen«
von Marie-Lena Höftmann

Bei den Spielerinnen und Spielern kommt die Nachricht der Entwickler bisher recht gut an. Auf Reddit gibt es Lob für die schnelle Reaktion.

Es sei genau die Antwort, die man hören wolle und man vertraue darauf, dass die Entwickler an Verbesserungen arbeiten. Viele Fans stimmen auch dem Grundsatz von Unknown Worlds zu, auf richtige Kämpfe und das Töten der Gegner verzichten zu wollen. Es seien eben nur Verbesserungen für die nichttödlichen Werkzeuge notwendig, um mit den Kreaturen klarzukommen.

zu den Kommentaren (20)
Kommentare(20)
Kommentar-Regeln von GameStar
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Subnautica 2

Subnautica 2

Genre: Action

Release: 2027 (PC, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 5 Stunden

»Wir hören zu« - Zum Release von Subnautica 2 gibt's viele Fan-Beschwerden, jetzt melden sich die Entwickler zu Wort

vor einem Tag

Subnautica 2 sorgt mit einem seiner größten Alleinstellungsmerkmale für Streit, für mich ist es gerade deswegen eines der besten Survivalspiele

vor einem Tag

Wer Subnautica 2 spielt, stimmt dem Kleingedruckten zu - und was da drin steht, sorgt gerade für einen riesigen Fan-Aufschrei

vor 2 Tagen

Tadpole in Subnautica 2: So schaltet ihr das U-Boot frei und könnt endlich in die richtige Tiefe abtauchen

vor 3 Tagen

Subnautica 2 ist frisch erschienen und die Fans fordern Waffen, doch die fehlen ganz bewusst
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Mein größter Wunsch fürs Finale von The Boys ist geplatzt: Warum meine Lieblingsfigur nicht zurückgekehrt ist

vor 5 Minuten

Mein größter Wunsch fürs Finale von The Boys ist geplatzt: Warum meine Lieblingsfigur nicht zurückgekehrt ist
Endlich Gothic! Sichert euch jetzt einen von 50 Keys im großen Plus-Gewinnspiel   36     29 PLUS

vor einer Stunde

Endlich Gothic! Sichert euch jetzt einen von 50 Keys im großen Plus-Gewinnspiel
Die Story-Experten von Quantic Dream wollten den MOBA-Markt erobern, jetzt wird ihr neues Spiel nach nur 3 Monaten beerdigt   2  

vor einer Stunde

Die Story-Experten von Quantic Dream wollten den MOBA-Markt erobern, jetzt wird ihr neues Spiel nach nur 3 Monaten beerdigt
Den Kampf zweier Star-Wars-Monster in Mandalorian + Grogu habt ihr streng genommen schon vor 49 Jahren gesehen   1  

vor 2 Stunden

Den Kampf zweier Star-Wars-Monster in Mandalorian & Grogu habt ihr streng genommen schon vor 49 Jahren gesehen
mehr anzeigen