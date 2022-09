Im Zuge des gerade zu Ende gegangenen Apple Events hat der kalifornische Tech-Riese auch die zweite Generation seiner AirPods Pro vorgestellt. Die große Neuerung ist dabei der H2-Chip, dessen Unterstützung für aktives Noisecanelling zweimal so leistungsstark sein soll wie die des Vorgängers.

Dabei sehen die neuen AirPods völlig identisch zur ersten Generation aus. Damit sie auch gut sitzen, bietet Apple die Silikonstöpsel (Silikontips, weiter unten im Text zu sehen) in den Größen Extraklein (XS), Klein (S), Mittel (M) und Groß (L) an.

Das Herzstück: Der Prozessor

Der H2-Chip ist das schlagende Herz der neuen AirPods Pro. Zusammen mit einem neuen Treiber mit angeblich besonders geringem Klirrfaktor und einem überarbeiteten Verstärker sollen die AirPods Pro 2 deutlich besser klingen. Dazu wurde vor allem der Dynamikbereich erhöht.

Daneben ist das zweite Aushängeschild die aktive Geräuschunterdrückung. Sie soll zweimal so gut funktionieren, wie noch beim Vorgänger. Dazu kommt noch der Transparency-Modus, der in besonders lauten Umgebungen und Situationen wie Verkehr, Siren, und so weiter die Lautstärke von Geräuschen noch besser reduzuieren können soll.

Das neue personalisierte Spatial Audio passt sich der Form eurer Ohren individuell an, wodurch der räumliche Eindruck bei der Klangabbildung deutlich verbessert werden soll.

Die Akkulaufzeit

Besonders wichtig bei drahtlosen Kopfhörern ist die Laufzeit der Akkumulatoren. Die gibt Apple mit sechs Stunden Audiowiedergabe an. Mit dem Ladecase sind es 30 Stunden. Die Sprechdauer wird pro Ladung mit 4,5 Stunden angegeben, mit MagSafe verlängert sie sich auf 24 Stunden. Zum Betanken kann neben MagSafe auch das Ladegerät der Apple Watch verwendet werden.

Damit die AirPods Pro 2 nicht so leicht Schaden nehmen, sind sie per IPX4-Zertifizierung vor Schweiß und Wasser geschützt.

Was kosten sie und wann werden sie ausgeliefert? Die AirPods Pro (2. Generation), wie sie offiziell genannt werden, kosten 299 Euro, sind ab dem 9. September vorbestellbar und ab dem 23. September erhältlich.

Wie findet ihr die neuen AirPods Pro der zweiten Generation? Freut ihr euch darauf, oder begnügt ihr euch vorerst noch mit den alten Modellen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!