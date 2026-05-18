»Ist das nicht einfach Diebstahl« - Forza Horizon 6 hat jetzt Schatzautos, aber im echten Leben wären die rechtlich heikel

Mit dem Manta japanische Dörfer zerlegen ist in Forza Horizon 6 natürlich total normal.

In Forza Horizon 6 gibt es viele Dinge, über die ihr besser nicht zu lange nachdenken solltet: Warum stört es niemanden, wenn ihr mit 300 km/h durch Japan pflügt? Wer bezahlt eigentlich die ganzen Zäune, Bäume und Laternen, die ihr auf dem Weg zum nächsten Rennen pulverisiert? Und warum bekommt ein Neuling beim Horizon Festival schneller einen Supersportwagen als normale Menschen einen Mietwagen am Flughafen?

Jetzt kommt eine weitere Frage dazu, die auf Reddit gerade für große Erheiterung sorgt: Warum gehören euch dreckige Autos in Forza Horizon 6 offenbar automatisch, sobald ihr sie sauber macht?

Der Auslöser sind die neuen Schatzautos. Die funktionieren ein bisschen wie die bekannten Scheunenfunde, nur deutlich seltsamer: Ihr findet irgendwo in der offenen Welt ein verdrecktes Auto, eure Begleiterin Mei rückt mit ihrem Putzeimer an, der Wagen wird wieder hübsch gemacht, und zack – schon steht er in eurer Garage.

Ein Reddit-User bringt die Verwirrung ziemlich direkt auf den Punkt: Ist das nicht einfach Autodiebstahl?

13:24 Forza Horizon 6 im Test: Die Spitze der Open World-Racer?

Autoplay

Autowäsche à la GTA

Bei den klassischen Scheunenfunden konnte man sich das Ganze noch irgendwie schönreden. Da stand ein rostiges Auto seit Jahrzehnten in einer verlassenen Scheune, irgendjemand beim Horizon Festival hatte bestimmt vorher mit dem Besitzer gesprochen, oder es vermisst halt einfach niemand mehr.

Bei den Schatzautos in Forza Horizon 6 wirkt die Sache aber noch absurder, denn manche Autos sehen eher so aus, als hätte der Besitzer sie einfach kurz stehen lassen. Dann kommt ihr, Mei schwingt ihren Lappen und offenbar genügt das schon für einen Besitzerwechsel.

Ein paar Kommentare bringen die absurde Logik der Schatzautos ziemlich gut auf den Punkt:

»Also spielen wir gewissermaßen schon GTA 6?« – red_fuel

»Das NSX hat mich fertiggemacht: Eines von acht Exemplaren steht in dieser Scheune in gutem Zustand, jemand hat dieses Auto geliebt. Lasst es uns stehlen!« – bcroft686

»Ich liebe, wie Mei über das alte Auto ihres Vaters schwärmt und darüber spricht, wie viel es ihrem Vater und ihr bedeutet ... Ja, geben wir es stattdessen dem Spieler.« – AdTime5032

»Stellt euch vor, ihr parkt irgendwo bei Tokio mit wunderschönem Blick auf den Strand, kommt zurück, und eine Frau mit magischem Eimer und ein Typ im Dinosaurierkostüm waschen euer Auto, klauen es und packen eine Anime-Lackierung drauf.« – ImpossibleTrack1006

»In einem Spiel, in dem man ganze Wälder zerstören, mit 300 km/h über öffentliche Straßen rasen, andere Autos rammen und Eigentum zerstören kann, machen wir uns Sorgen darüber, verlassene Autos am Straßenrand mitzunehmen.« – Commercial-Shoe5867

»Mei ist eine magische Göttin. Ihre Fähigkeit, Autos zu finden, ist unerreicht. Ihre Fähigkeit, die Leichen der Besitzer zu verstecken, ebenfalls.« – Funmunke

Natürlich ist das alles nicht ganz ernst gemeint. Forza Horizon war ja noch nie ein Spiel, bei dem man sich mit irgendwelchen Versicherungsfragen aufhalten sollte. Wo ihr alle Schatzautos entdeckt und welche Scheunenfunde sich in Japan verstecken, zeigen wir euch in unseren Guides, die ihr direkt oben in der Link-Box findet.