Apples AirPods sollen mit iOS 19 eine Funktion erhalten, die bereits bei Star Trek für Furore sorgte

Zukünftig sollen Apple AirPods fremde Sprachen direkt übersetzen können. (Bild: Apple)

Neben dem größten Design-Update seit 10 Jahren soll iOS 19 eine Reihe weiterer nützlicher Funktionen erhalten. Eine davon dürfte auf Reisen hilfreich sein.

Das ist passiert: Bloomberg berichtet, dass Apple AirPods mit dem Update auf iOS 19 eine Funktion zur Übersetzung von Sprache erhalten werden. Damit würden Fremdsprachen automatisch übersetzt werden.

Im Detail:

Die neue Funktion soll in diesem Jahr als Teil des iOS 19-Updates herauskommen.

Sprache wird dabei in Echtzeit mithilfe der Übersetzungs-App übersetzt und über die AirPods ausgegeben.

Auch eure Worte können in die Zielsprache übersetzt werden.

Laut Bloomberg könnte ein Gespräch dann wie folgt ablaufen: Hört ihr eine Fremdsprache, wird diese vom iPhone automatisch übersetzt und über die AirPods ausgegeben. Eure Worte werden vom iPhone ebenfalls übersetzt und dann vom Handy in der Sprache des Gegenübers ausgegeben.

Auch die Übersetzungs-App soll laut Bloomberg neue Fähigkeiten bekommen. Allerdings gibt es hierzu noch keine Details.

Die Funktion erinnert an den universellen Übersetzer aus Star Trek, auch wenn dieser als Gerät eher unhandlich daherkam. Anders als bei Star Trek unterstützt Apple nur hinterlegte Sprachen. Der Übersetzer in der Science-Fiction-Serie war in der Lage, auch unbekannte Sprachen zu analysieren und Kommunikation zu ermöglichen.

Andere Hersteller unterstützen die Funktion bereits

Ganz neu ist die Übersetzung von Gesprächen mithilfe von Kopfhörern nicht. Google Pixel Buds unterstützen diese Funktion bereits seit mehreren Jahren.

Auch hier wird die Arbeit von der Übersetzungs-App erledigt, während die Übersetzung auf den Pixel Buds ausgegeben wird.

Um eigene Sprache übersetzen zu lassen, können Google Pixel Buds-Nutzer den rechten Kopfhörer gedrückt halten. Die Übersetzung wird dann vom Handy in der gewünschten Zielsprache gesprochen, bis losgelassen wird.

Auch Samsung Galaxy Buds 3 und Buds 3 Pro unterstützen die Echtzeitübersetzung bereits.

Nun ist eure Meinung gefragt. Nutzt ihr bereits Übersetzungen in Echtzeit über Kopfhörer? Oder ist das eher Spielerei für euch? Schreibt uns dazu gerne einen Kommentar.