Laut Apple-Chef Tim Cook werdet ihr "euch bald fragen, wie ihr ohne Augmented Reality leben konntet"

Augmented Reality wird alles in unserem Leben berühren . Davon ist Tim Cook, der CEO von Apple überzeugt. In einer Rede an der Universität Federico II in Neapel prophezeite der Apple-Chef der Technologie eine große Zukunft.

Cook hatte sich bereits mehrfach begeistert von Augmented Reality (AR) gezeigt und darauf hingedeutet, dass man auch bei Apple an AR-Produkten arbeite. Und der CEO ist nicht allein mit seiner Meinung, dass AR ein großer Pfeiler unserer technischen Zukunft sein wird.

Erst vor wenigen Monaten berichteten wir vom kalifornischen Startup Mojo Lens, die eine erste funktionsfähige AR-Kontaktlinse in Betrieb genommen haben. Deren Chef meinte daraufhin, er habe die Zukunft gesehen .

Cooks Aussagen könnt ihr selbst ab 5:07:10 im hier verlinkten Video nachverfolgen.

Augmented Reality soll so wichtig wie das Internet werden

Wenn es nach Tim Cook geht, wird AR in naher Zukunft den selben Stellenwert in unserer Gesellschaft einnehmen wie das Internet heute. AR werde allumfassend sein und die Menschen werden sich fragen, wie sie ohne Augmented Reality gelebt haben.

Auch seine Rede an der Universität hätte demnach durch AR noch besser sein können. So meint er: Ich bin extrem begeistert von Augmented Reality, denn ich denke: Wir hatten hier heute ein großartiges Gespräch. Aber hätten wir es virtuell augmentieren können, dann wäre es wahrscheinlich noch besser geworden.

Bis es soweit ist und wir virtuell erweiterte Gesprächsrunden führen, dauert es laut Cook nicht mehr lange. Damit wagt sich Cook weit nach vorne und gibt eine starke Prognose ab. Dennoch dürfte seine Meinung für weniger Trubel sorgen als das letzte Mal, als wir über den Apple-CEO berichteten.

Wie steht es um AR-Produkte von Apple

Dass Apple selbst bereits an mindestens einem AR-Produkt arbeitet, steht fast schon außer Frage. Die Gerüchte rund um die Headsets Reality Pro und Reality One sind mannigfaltig. Die Headsets sollen AR und VR (Virtual Reality) verbinden und sich damit von bisherigen Headsets und Brillen abheben.

Spannender als die Frage nach dem ob ist die nach dem wann . Viele Experten rechneten damit, bereits im vergangenen Monat auf Apples Hardware-Event erste Informationen zu sehen. Aber dort erwähnte man AR mit keinem Wort. Mit einer Vorstellung und möglicherweise einem Release ist daher frühestens 2023 zu rechnen. Dann aber könnte Apple bei AR und VR in die Vollen gehen. Denn zumindest der CEO des Konzerns scheint von der Bedeutung der Technologien überzeugt zu sein.

Seht ihr die Zukunft von Augmented Reality genauso rosig wie der Apple-Chef? Oder ist AR vor allem eine nette Spielerei? Und was erwartet ihr euch von Apples AR-Produkten?