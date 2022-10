Das aktuelle iPhone-Betriebssystem von Apple ist nicht einmal einen Monat veröffentlicht und nun steht schon das nächste Update allmählich in den Startlöchern. Wer auf große Änderungen wie beim iOS 16-Release hofft, kann mitunter enttäuscht werden. An guten und sinnvollen Verbesserungen, die in eure iPhones übergehen, mangelt es dennoch nicht.

Das neue Update enthält zum Beispiel eine wichtige Neuerung für den Smart-Home-Bereich, denn mit iOS 16.1 werden eure iPhones für den neuen Standard mit dem Namen Matter fit gemacht. Alle Informationen rund um die kleine Revolution für das smarte Wohnen haben wir euch in einem separaten Beitrag zusammengefasst.

8 1 Matter Warum der neue Standard für Smart-Home wichtig ist

Wann erscheint iOS 16.1 für das iPhone? Auch wenn es seitens Apple noch keinen offiziellen Release-Termin gibt, möchten wir dieser Frage näher auf den Grund gehen. Zuletzt löste das neuste Update von iOS diverse Akku-Probleme bei den Nutzern mit verschiedenen iPhone Modellen aus. Eine zeitnahe Aktualisierung, die das Problem dauerhaft löst, wird von vielen Usern im Netz herbeigesehnt.

iOS 16.1 - Das sind die wichtigsten Neuerungen

Gestern ging die vierte Betaversion offiziell für die Entwickler an den Start und sollte kurzfristig auch für die öffentliche Beta zugänglich sein. Mit dem kommenden Update führt Apple eine Reihe an Verbesserungen ein, die zum Teil bereits auf der Keynote im September vorgestellt wurden. Wir zeigen euch die wichtigsten Neuerungen:

Hintergrund im Sperrbildschirm einstellen : Hintergrundbilder können zukünftig über den Sperrbildschirm geändert werden. Nach einem längeren Drücken erscheint die zusätzliche Option, den Startbildschirm-Hintergrund anzupassen.

: Hintergrundbilder können zukünftig über den Sperrbildschirm geändert werden. Nach einem längeren Drücken erscheint die zusätzliche Option, den Startbildschirm-Hintergrund anzupassen. Batterie-Prozentanzeige : Die neue Darstellung der neuen und gleichzeitig alten Prozentanzeige für den Akkustand soll unter mehr iPhones aktiviert werden können, darunter das iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12 Mini und iPhone 13 Mini.

: Die neue Darstellung der neuen und gleichzeitig alten Prozentanzeige für den Akkustand soll unter mehr iPhones aktiviert werden können, darunter das iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12 Mini und iPhone 13 Mini. Apples Wallet-App kann entfernt werden : Der Hersteller aus Cuptertino hat mit iOS 16 bereits damit begonnen, dass ihr auf eurem iPhone hauseigene Apps wie die Uhr-, Health- und Wo ist?-App entfernen könnt. Als Nächstes gibt euch Apple die Freiheit, die Wallet-Anwendung zu löschen.

: Der Hersteller aus Cuptertino hat mit iOS 16 bereits damit begonnen, dass ihr auf eurem iPhone hauseigene Apps wie die Uhr-, Health- und Wo ist?-App entfernen könnt. Als Nächstes gibt euch Apple die Freiheit, die Wallet-Anwendung zu löschen. Live Aktivitäten : Mit diesem Feature könnt ihr eure Aktivitäten in Echtzeit auf dem Sperrbildschirm tracken. Dieses Feature wurde bereits auf der Keynote angekündigt und sollte später erscheinen. Nun wird es in iOS 16.1 integriert.

: Mit diesem Feature könnt ihr eure Aktivitäten in Echtzeit auf dem Sperrbildschirm tracken. Dieses Feature wurde bereits auf der Keynote angekündigt und sollte später erscheinen. Nun wird es in iOS 16.1 integriert. Live Aktivitäten API : Mit dieser Entwickler-API sollen User insbesondere durch Drittanbieter profitieren, um mehr Informationen auf den Sperrbildschirm tracken zu können. Apple sieht hier insbesondere das Verfolgen von Sportereignissen oder wann eine Bestellung bei euch ankommen wird.

: Mit dieser Entwickler-API sollen User insbesondere durch Drittanbieter profitieren, um mehr Informationen auf den Sperrbildschirm tracken zu können. Apple sieht hier insbesondere das Verfolgen von Sportereignissen oder wann eine Bestellung bei euch ankommen wird. Unterstützung für Matte r: Die iPhones werden mit dem neuen Update für das neue Smart-Home-Zeitalter fit gemacht und unterstützen zukünftig den neuen Standard Matter.

r: Die iPhones werden mit dem neuen Update für das neue Smart-Home-Zeitalter fit gemacht und unterstützen zukünftig den neuen Standard Matter. Geteilte iCloud Foto-Mediathek: Ihr könnt eine separate Foto-Mediathek mit bis zu fünf anderen Personen teilen. User können dabei auswählen, ob bereits bestehende Bilder geteilt werden. Alternativ könnt ihr auch ein Startdatum festlegen oder nur Bilder teilen, auf denen bestimmte Personen zu sehen sind.

Ihr könnt eine separate Foto-Mediathek mit bis zu fünf anderen Personen teilen. User können dabei auswählen, ob bereits bestehende Bilder geteilt werden. Alternativ könnt ihr auch ein Startdatum festlegen oder nur Bilder teilen, auf denen bestimmte Personen zu sehen sind. Neues Ladeverhalten: In iOS 16.1 integriert Apple eine neue Ladeanpassung, die umweltverträglicher sein soll. Konkret heißt es in der Option, die in den Einstellungen aktiviert werden kann: In Ihrer Region versucht das iPhone, Ihren CO2-Fußabdruck zu reduzieren, indem es selektiv auflädt, wenn Strom mit geringeren CO2-Emissionen verfügbar ist. Das iPhone lernt aus Ihrer täglichen Laderoutine, sodass es vollständig aufgeladen werden kann, bevor Sie es verwenden.

iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max erhalten eigenes Feature

Die neue Displayaussparung der beiden Pro-Modelle erhalten mit dem Update auf iOS 16.1 ein eigenes Software-Feature spendiert, wie die Webseite MacRumors berichtet. Genauer gesagt handelt es sich um eine kleinere Optimierung der Dynamic-Island.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Habt ihr ein dunkles Hintergrundbild eingestellt oder verwendet ihr den Dark-Mode, befindet sich ein hellgrauer Rand um die Außenseite der Dynamic-Island. Auf helleren Hintergrund ist dieser Rahmen hingegen nicht sichtbar und auch dann nicht, wenn das iPhone entsperrt ist oder die dynamische Insel nicht verwendet wird.

Spielt ihr auf dem iPhone Musik ab oder es werden durch eine andere Anwendung Inhalte auf der Displayaussparung angezeigt, erscheint der hellgraue Rahmen wieder.

Wie in der Einleitung bereits angesprochen, bleibt ein offizielles Datum seitens Apple noch abzuwarten. Gehen wir nach den letzten offiziellen Release-Versionen der letzten Jahre, dürfte ein Update nach der vierten Beta-Version kurz bevorstehen.

iOS 15.1 war fünf Tage in der vierten Betaversion, wie die Webseite thinkybits.com festhält, iOS 13.1 hingegen sechs Tage. Wir lehnen uns daher großzügig aus dem Fenster und glauben an ein Release Mitte Oktober. Wir halten es außerdem für möglich, dass Apple iOS 16.1 parallel zu iPadOS 16 freigibt, was ebenfalls noch im Oktober erscheinen soll.

Abgesehen von der neuen iPad-Version sollen in diesem Monat neue Mac-Computer und iPad-Modelle folgen. Ob dazu ein separates Event seitens des Herstellers abgehalten wird, ist aktuell noch unklar. Weniger unklar ist das heutige Pixel-Event, auf dem ziemlich sicher das Google Pixel 7 Pro vorgestellt wird. In einem Aspekt soll es sogar das iPhone 14 Pro übertreffen.

Pixel 7 (Pro): In diesem Punkt soll das neue Google-Smartphone sogar das iPhone 14 Pro schlagen

Was haltet ihr von den kleineren Verbesserungen und insbesondere dem hellgrauen Rahmen der Dynamic-Island? Seid ihr ebenfalls seit dem Update auf iOS 16 mit Akkuproblemen geplagt und könnt das Update kaum erwarten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!