Es ist offiziell: Apple wird das iPhone 15 am 12. September vorstellen

Die Keynote steht unter dem Logo »Wonderlust«. (Bild: Apple)

Monate der Spekulation gehen zu Ende. Apple hat das Datum seiner Keynote bekannt gegeben (u.a. berichtet Digitaltrends): Dienstag, 12. September 2023.

Zusammen mit der Einladung kam auch das Bild, das ihr in der Headline seht: Der bekannte Apfel in grauen, blauen und silbernen Farben. Es sieht aus, als wäre das Obst aus Sand geformt und der Wind trüge es davon. Ob Thanos am Werk war?

Darunter steht der Schriftzug Wonderlust - ebenfalls in den gleichen Farben -, ein Wortspiel auf Wanderlust . Das alles könnte ein Hinweis auf die neuen Farben des iPhone 15 sein, die seit Monaten in der Gerüchteküche ihre Runden drehen.

Die Veranstaltung beginnt am 12. September um 19 Uhr deutscher Zeit. Sie wird live auf der Apple-Website übertragen und sollte auch via Stream auf YouTube zu sehen sein. Wir werden wie immer einen Live-Ticker bereitstellen.

Das erwarten wir

In erster Linie das iPhone 15. Die diesjährige iPhone-Familie soll aus dem iPhone 15, dem iPhone 15 Plus und dem iPhone 15 Pro bestehen. Wir erwarten auch das iPhone 15 Ultra, die High-End-Variante der diesjährigen Iteration.

Zu den großen Änderungen gehören wahrscheinlich USB-C-Anschlüsse für alle vier Handys, eine neue Aktionstaste, die den Stummschalter ersetzt, und die Dynamic Island, die bei allen vier Modellen verfügbar sein wird.

Alle Neuerungen zum iPhone 15 haben wir in diesem Artikel zusammengetragen.

Darüber hinaus ist so gut wie sicher, dass Apple seine Watch Series 9 vorstellt, plus eine Apple Watch Ultra 2. Die wichtigsten Änderungen beschränken sich wahrscheinlich auf einen neuen Prozessor und aktualisierte Farben.

Es ist auch möglich, dass Apple ein neues AirPods Pro 2-Etui mit einem USB-C-Ladeanschluss zeigen wird.

Welches iPhone für euch das Richtige ist, erfahrt ihr in unserer Kaufberatung:

Wann könnt ihr die neuen iPhones vorbestellen?

Normalerweise könnt ihr die neuen Apple-Geräte nicht allzu lang nach der Keynote ordern. Wenn man sich an den vergangenen Jahren orientiert, könnten die Vorbestellungen am darauffolgenden Donnerstag oder Freitag, also dem 14. oder 15. September, freigeschaltet werden.

Wissenswertes und alle Neuigkeiten zum iPhone 15 haben wir zusammengetragen.

Apple wird am 12. September 2023 seine Keynote halten und das neue iPhone 15, die Apple Watch Series 9 sowie wahrscheinlich AirPods Pro 2 mit einem USB-C-Ladecase vorstellen. Werdet ihr euch die Show angucken? Was erwartet ihr von Apples Show? Werdet ihr euch das neue iPhone zulegen? Schreibt es gerne in die Kommentare.