iPhone 15: Das sind wohl die größten Neuerungen, die Apple in petto hat

Das iPhone 15 bekommt einige Neuerungen. (Bild: IceUniverse)

Die wichtigste kommende Keynote von Apple findet mit großer Wahrscheinlichkeit in wenigen Wochen im September statt. Mit dabei ist wie jedes Jahr das neue iPhone des Herstellers aus Cupertino.

In den letzten Wochen und Monaten gab es im Vorfeld des Events schon viele Gerüchte rund um das iPhone 15, die wir in diesem Artikel noch einmal zusammenfassen. Los geht’s.

iPhone 15: Neue Farben, Hardware und überarbeitetes Design

Wenig überraschend wird das Innenleben des Apple-Smartphones wie jedes Jahr ordentlich aufpoliert. Gleichzeitig soll das iPhone 15 im Jahr 2023 auch einige optische Veränderungen aufweisen.

Apple-typisch werden mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht alle Anpassungen auf jedes Modell übertragen, beginnend mit dem A17 Bionic-Prozessor.

iPhone 15 Pro mit neuem Chip

Wir lehnen uns sicher nicht zu weit aus dem Fenster, wenn wir schreiben, dass die Pro-Serie 2023 mit einem neuen Chip aufwarten wird. Sehr wahrscheinlich handelt es sich dabei um den A17 Bionic Chip mit der 3-Nanometer-Fertigung.

Diese verspricht nach bisherigen Informationen neben der Leistungssteigerung auch einen geringeren Stromverbrauch, was der Akkulaufzeit zugutekommt.

Die Standardreihe, bestehend aus iPhone 15 und iPhone 15 Plus, wird voraussichtlich den A16-Chip aus dem Jahr 2022 erhalten, dessen Leistung immer noch mehr als ausreichend sein dürfte.

Das iPhone 15 Pro könnte mit einem neuen Gehäuse kommen

So könnte das iPhone 15 Pro aussehen (Konzept, Jonas Daehnert)

Die Watch Ultra ist bislang das erste Apple-Produkt, das mit einem Gehäuse aus Titan auf sich aufmerksam macht.

Das könnte sich mit der diesjährigen iPhone 15 Pro-Serie ändern. Es gibt Hinweise darauf, dass Apple plant, den Edelstahlrahmen der Pro-Serie durch Titan zu ersetzen - also ähnlich wie bei der Apple Watch Ultra.

Ultradünne Displayränder

Neuesten Gerüchten zufolge werden wir dieses Jahr beim iPhone 15 außerdem eine Änderung sehen, die seit dem iPhone 8 sehnsüchtig erwartet wird: ultradünne Displayränder.

Bereits bei der Apple Watch 7 hat Apple ein neues Fertigungsverfahren (LIPO) eingesetzt, um den schwarzen Rahmen zu minimieren. Es ist wahrscheinlich, dass Apple dieses Herstellungsverfahren in diesem Jahr für das iPhone 15 oder sogar für die gesamte iPhone 15-Reihe in Betracht zieht.

Auch das iPad könnte in den kommenden Jahren davon profitieren.

iPhone 15 mit USB-C- anstelle des Lightning-Anschluss

Manche warten schon lange darauf, so auch der Autor dieses Artikels. Dieses Jahr könnte es endlich soweit sein und wir werden das erste iPhone mit dem lang erwarteten USB-C-Anschluss anstelle des Lightning-Anschlusses sehen.

Wie aus früheren Berichten hervorgeht, erfolgt diese vermeintliche Umstellung nicht freiwillig. Kurz gesagt: Apple muss diese Anpassung aufgrund einer EU-Verordnung vornehmen. Es gibt sogar Gerüchte, dass der Lightning-Anschluss in den USA beibehalten werden soll.

Es gibt auch Hinweise darauf, dass Apple die Übertragungsgeschwindigkeit der Standard-Serie reduzieren könnte. Demnach soll die Übertragungsrate bei lahmen 480 Mbit/s bleiben, im Vergleich zu 40 Gbit/s bei USB-C.

Positiv wäre dagegen eine theoretisch schnellere Ladezeit.

Der Action Button kommt, der Stummschalter muss weichen

Der Stummschalter könnte beim iPhone 15 durch den Action Button ersetzt werden.

Ein iPhone ohne ikonischen Stummschalter? Das könnte 2023 tatsächlich Realität werden.

Aktuell kursieren Gerüchte darüber, dass Apple plant, den altbekannten Mute Switch durch den so genannten Action Button zu ersetzen, der erstmals in die Apple Watch Ultra integriert wurde.

Euch würden damit mehr Optionen an die Hand gegeben, welche Funktion ihr mit dieser Taste belegen möchtet, darunter auch das Stummschalten des iPhones.

Welche Möglichkeiten es geben soll, wurde bereits in Codezeilen von iOS 17 gefunden.

Das iPhone 15 Pro könnte leichter zu reparieren sein

Laut MacRumors plant Apple, das iPhone so zu konstruieren, dass es leichter repariert werden kann. So sollen die iPhone 15 Pro-Modelle ein abnehmbares Rückglas besitzen.

Somit können die Geräte sowohl von der Vorder- als auch von der Rückseite geöffnet werden.

Periskop-Kamera für das iPhone 15 Pro Max

Ausschließlich das iPhone 15 Pro Max soll die Periskop-Kamera erhalten.

Das teuerste Modell der iPhone-15-Serie könnte noch in diesem Jahr mit einem verbesserten Zoomobjektiv auf den Markt kommen. Genauer gesagt soll es sich um eine Periskopkamera handeln, die einen 5- bis 6-fachen optischen Zoom ermöglicht.

Die iPhone 14 Pro-Serie verfügt bisher über einen 3-fachen optischen Zoom.

WiFi 6E

Apple hat den besseren WiFi-Standard bereits in seine neuesten Macs und iPads implementiert.

Es ist naheliegend, dass WiFi 6E in diesem Jahr auch für die kommende iPhone-Generation erscheint.

Mehr Arbeitsspeicher für das iPhone 15

Bislang sind die iPhones von Apple lediglich mit 6,0 GByte Arbeitsspeicher ausgestattet. Zum Vergleich: Android-Smartphones erhalten bis zu 12,0 GByte RAM und es sind sogar erste Modelle mit 24,0 GByte Arbeitsspeicher im Gespräch.

In diesem Jahr könnte Apple den Speicher auf 8,0 GByte aufstocken, um die Inhalte von Apps länger im Hintergrund zu bewahren, bevor sie neu geladen werden müssen.

Ultra-Wideband-Verbesserungen

Laut dem Apple-Analysten Ming-Chi Kuo werden die kommenden iPhone 15-Modelle mit einem besseren Ultra-Wideband-Chip ausgestattet.

Im Vordergrund steht dabei die Integration für Apples Vision Pro-Headset. Außerdem könnte der neue Chip eine verbesserte Leistung und einen geringeren Stromverbrauch für standortbezogene Funktionen wie Wo Ist? und AirDrop aufweisen.

Verbesserter LiDAR-Scanner

Die iPhone 15 Pro-Serie wird angeblich einen verbesserten LiDAR-Scanner erhalten, der AR-Apps und Fotos bei Nacht zugutekommen soll.

eSIM-Only auch in Deutschland?

In den USA kommt das iPhone 14 ausschließlich ohne SIM-Einschub, sprich: Ihr benötigt in jedem Fall eine eSIM.

Möglicherweise wird das iPhone 15 auch in weiteren Ländern ohne entsprechenden SIM-Slot erhältlich sein. Im Gespräch steht vor allem Frankreich für eSIM-Only-iPhones.

Dynamic Island für alle Modelle

2022 führte Apple die neue Display-Aussparung mit dem Namen Dynamic Island für die Pro-Reihe ein. Das iPhone 15 und iPhone 15 Plus sollen in diesem Jahr ebenfalls die neue Front erhalten.

Neue Farben

Wie jedes Jahr wird es höchstwahrscheinlich eine neue Farbauswahl für die neuen Generationen geben. Für die Standardserie sind ein dunkles Pink und ein sehr helles Blau im Gespräch.

Für die Pro-Reihe wurde bisher neben dem schlichten Silber und Schwarz jeweils eine neue Uni-Farbe eingeführt. Für das iPhone 15 Pro gibt es Hinweise auf ein dunkles Blau und ein dunkles Rot.

Höherer Preis

Erst 2022 hat Apple hierzulande die Preisschraube ordentlich angezogen. Rund 50 bis 150 Euro mehr mussten Käuferinnen und Käufer eines neuen iPhone 14 auf die Ladentheke legen.

Jetzt tauchen neue Gerüchte auf, die auf einen weiteren Preisanstieg hindeuten - vorrangig in den USA, die im letzten Jahr noch verschont geblieben sind.

Ob der Preis für die neueste iPhone-Generation in Deutschland erneut angehoben wird, ist derzeit noch unklar. Aufgrund der technischen Neuerungen, die ausschließlich der Pro-Serie zugutekommen, ist denkbar, dass Apple lediglich das iPhone 15 Pro und Pro Max teurer anbieten wird.

Was haltet ihr von den Neuerungen der iPhone 15-Serie? Werdet ihr in diesem Jahr zuschlagen? Wird ein bestimmtes Feature euch dazu veranlassen oder ist euer derzeitiges Smartphone in die Jahre gekommen? Schreibt es gerne in die Kommentare.