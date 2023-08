Beliebtes Onlinespiel wurde gehackt: Spieler können sich gegenseitig permanent die Welt kaputt machen

Mit einem Schnipp ist alles weg. (Bild: Marvel / S... - adobe.stock.com)

Genshin Impact ist ein wahnsinnig beliebtes F2P-Spiel. Laut Charlie Intel sind in das Gacha-Game zum aktuellen Zeitpunkt (August 2023) über 66 Millionen Spieler eingetaucht.

Nun gibt es laut Techradar zum ersten Mal einen Hackerangriff, der den chinesischen Publisher miHoYo ins Schwitzen bringt: Durch einen Hack können Spieler wichtige Gegenstände und Assets aus der Spielwelt eines anderen Spieler löschen und so sämtlichen Fortschritt blockieren.

Was ist passiert?

Obwohl vom Entwickler noch nicht offiziell bestätigt, berichten Fans des Games in den sozialen Medien von Problemen mit böswilligen Spielern, die Software von Drittanbietern verwenden, um wichtige Gegenstände und Assets aus der In-Game-Welt zu entfernen.

Deswegen ist es so kritisch: Es hindert Spieler nicht nur daran, Truhen und Belohnungen zu finden, sondern kann auch dazu führen, dass das Spiel schlichtweg nicht weitergeht, wenn storyrelevante Assets gelöscht wurden.

In diesem Fall ist der Spielstand schlichtweg kaputt. Selbst nach einer Neuinstallation bleibt alles verschwunden.

Wie funktioniert es?

Der Hack funktioniert mit einer Spielfigur namens Kaveh . Diese fügt über einen Area of Effect-Angriff (AoE) um sich herum Gegnern in einem bestimmten Radius Schaden zu.

Durch eine Drittanbieter-Software wird dieser Angriff zum Weltenvernichter. Dann nehmen nicht mehr nur Gegner Schaden, sondern auch eure Spielwelt.

Einem chinesischen Spieler ist das in einer Mehrspielerrunde passiert. Er zeigt die Auswirkungen auf seinem Account in einem Video auf dem chinesischen Videoportal Bilibili.

Der Hack wird im entsprechenden Reddit-Forum besprochen, wo sich Betroffene austauschen können.

Es wird dazu geraten, keine fremden Spieler in die eigene Welt zu lassen oder Welten von unbekannten Spielern zu betreten. Ob der Hack weltweit funktioniert oder nur auf chinesischen Servern, ist noch unklar.

Die Community nimmt’s mit Humor

Obwohl die Situation heikel ist, zumal Entwickler miHoYo zum Zeitpunkt des Artikels noch kein Statement abgegeben hat, sind bereits etliche Memes entstanden. Besonders, dass die Figur, mit welcher der Hack ausgeführt wird, innerhalb der Geschichte ein Architekt ist, entbehrt nicht einer gewissen Ironie.

Wegen aktueller Relevanz: Das Zitat trifft dank des Hacks nicht nur auf Oppenheimer zu.

Vergleiche werden aber vor allem mit Thanos, dem bekannten Bösewicht aus dem Avengers-Universum von Marvel, gemacht.

Nichtsdestotrotz sollten Spieler vorerst vorsichtig sein, bis sich die Firma hinter Genshin Impact um das Problem gekümmert hat.

Darüber, wie sich China um die Handyzeiten seiner minderjährigen Mitbürger kümmert, haben wir bereits berichtet. Warum Spielen in China zwei Gesichter hat, haben wir auch im GameStar Podcast besprochen.

Mittels eines Hacks zerstören Spieler mutwillig die Welt anderer Zocker in Genshin Impact permanent und hindern sie am Weiterkommen. Seid ihr schon mal auf einen game-breaking Bug oder Hack gestoßen? Kennt ihr abstruse Geschichten aus der Welt des Online-Gaming? Schreibt uns eure Erfahrungen gerne in die Kommentare und teilt sie.