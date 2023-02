Progressive-Web-Apps sind eine hervorragende Alternative für Webseitenbetreiber, deren Inhalte auf mobile Geräte zu bringen, ohne dabei speziell eine App für die jeweiligen Betriebssysteme entwickeln zu müssen. PWAs sind ganz grob ausgedrückt Browser-Lesezeichen, die ihr eigenes App-Symbol haben und daher gestartet werden können, ohne extra den Browser öffnen zu müssen. Dabei bieten sie noch weitere Vorteile, wie Ressourceneinsparung, Offline-Nutzung, Zugriff auf lokalen Speicher und eine bessere Übersicht ohne Browser-Elemente.

Unter iOS und iPadOS waren sie bisher weniger nützlich, da sie keine Push-Benachrichtigungen erhalten dürfen und auch ausschließlich über den Safari-Browser installiert werden konnten. Das ändert sich nun bald.

Web-App-Benachrichtigungen ab iOS 16.4

Die Beta-Version von iOS 16.4 hat nun die Unterstützung für Push-Benachrichtigungen von Web-Apps erhalten. Gleichzeitig unterstützen Web-Apps nun auch den Fokus-Modus, um deren Benachrichtigungen stumm zu schalten und das rote Benachrichtigungssymbol für die App-Icons. Alles in allem verhalten sich Benachrichtigungen von Web-Apps genauso wie die von »echten« Apps. Das heißt, ihr könnt sie in den Einstellungen konfigurieren, auf dem Sperrbildschirm sehen oder auf der Apple Watch anzeigen lassen.

Das Installieren von Web-Apps, oder wie Apple sie nennt: »Home-Bildschirm-Apps«, bleibt weiterhin etwas versteckt. In Safari müsst ihr folgende Schritte machen, um eine Webseite, die eine Web-App anbietet, als solche zu eurem Homescreen hinzufügen zu können:

Öffnet die Webseite, die ihr als Web-App installieren wollt, in Safari Tippt auf den Teilen-Button am unteren Rand (Kästchen mit Pfeil nach oben) Scrollt das Menü nach oben und tippt auf »Zum Home-Bildschirm«

Dies funktioniert mit jeder Webseite, aber nur eine, die auch eine echte Web-App anbietet, wird euch Features wie beispielsweise Offline-Funktionalität bieten.

Alternativ kann man mit iOS 16.4 zum ersten Mal auch Web-Apps mit anderen Browsern, wie Google Chrome, installieren.

Das Hinzufügen von Home-Bildschirm-Apps ist nicht das einzige Feature in iOS, das nicht leicht zu finden ist. Wenn ihr neugierig seid, dann schaut mal hier rein:

Ist dies eine Maßnahme gegen alternative App-Stores?

Apple-Experte John Gruber schreibt in seinem Blog, dass die anhaltende Kritik an Apples Haltung zu alternativen App-Stores ein Faktor sein könnte, weshalb das Unternehmen die Nutzung von PWAs interessanter und zugänglicher machen will.

Leider sind sie noch keine vollwertige Alternative für native Apps auf iPhones und iPads, da sie aktuell keine Unterstützung für Hintergrundprozesse und Widgets haben. Trotzdem könnte Apple mit der Einführung von diesem Feature den Druck für alternative App-Stores etwas verringern und die Benutzer profitieren von mehr Auswahl.

Hier könnt ihr nachlesen, welche weiteren neuen Features in der Beta von iOS 16.4 stecken:

Nutzt ihr Web-Apps auf eurem iPhone oder iPad und wenn ja, welche und weshalb? Wenn ihr keine nutzt, könnte diese Änderung euch dazu bewegen, sie in Zukunft zu verwenden? Und was ist eure Meinung zu John Grubers Vermutung, dass Apple dies nur einführt, um die anhaltende Kritik ihnen gegenüber zu dämmen? Schreibt uns eure Meinungen in die Kommentare!