Apple iPhone - iOS 12 soll Türen drahtlos öffnen

Apple soll laut einem Bericht von The Information die NFC-Fähigkeiten seiner iPhones über die bisherigen Bezahlfunktionen hinaus erweitern. Künftig soll es beispielsweise möglich sein, Türen mit einem entsprechenden Schließmechanismus über ein iPhone mit NFC zu öffnen.

Angeblich soll die entsprechende Funktion schon nächsten Monat vorgestellt werden. Das passt zeitlich zu der am 4. Juni stattfindenden Worldwide Developer Conference (WWDC) von Apple, auf der auch eine Präsentation von iOS 12 erwartet wird.

System wird schon bei Apple selbst getestet

Mit der Öffnung der NFC-Funktion für neue Einsatzzwecke wären auch andere Einsatzgebiete denkbar. Laut dem Bericht wird die Möglichkeit, mit einem iPhone Zugang zu Gebäuden und Büros zu bekommen, schon von Apple-Mitarbeitern auf dem Campus in Cupertino getestet. Apple hätte dann bereits entsprechende Schließsysteme verbaut.

Neu ist das Interesse von Apple an einer umfassenden Nutzung von NFC aber nicht. The Information hatte schon vor fast vier Jahren darüber berichtet, dass Apple zusammen mit dem Campus-Sicherheitsdienst HID Global an weiteren Einsatzzwecken bei der Gebäudesicherheit und auch bei Ticketsystemen nachgedacht hat.

Alles per Smartphone

Sollte die neue Funktion wirklich mit iOS 12 für aktuelle iPhones freigeschaltet werden, könnten die Nutzer der Smartphones ihre Reise drahtlos bezahlen, ein papierloses Ticket verwenden, ein gemietetes Auto per NFC öffnen und dann vielleicht sogar ein gebuchtes Hotelzimmer per iPhone und NFC betreten.

Allerdings ist das nur möglich, wenn auch die andere Seite, also Hotels, Autovermietungen und dergleichen, die NFC-Technik umfangreich für solche Zwecke einsetzen. Das dürften wohl die Kunden mit ihrer Nachfrage und ihrer Einstellung zur Sicherheit solcher Systeme entscheiden.