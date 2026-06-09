Schluss mit schwachen Passwörtern: Apples neuer KI-Agent ändert Kennwörter bald eigenständig

Apple Intelligence soll Passwörter in Zukunft eigenständig ersetzen können. (Bildquelle: Apple)

Wer Online-Konten verwaltet, kennt das Problem: Das Ersetzen eines schwachen oder kompromittierten Passworts erfordert oft mehrere Klicks durch verschachtelte Menüs und etwas Wartezeit. Genau dieser aufwendige Prozess soll schon bald der Vergangenheit angehören, zumindest im Apple-Universum.

Auf der diesjährigen Entwicklerkonferenz WWDC26 hat Apple angekündigt, dass die hauseigene KI Apple Intelligence künftig als smarter Agent fungieren und Kennwörter auf Wunsch völlig eigenständig ändern kann.

Wie aus einer aktuellen Mitteilung im Apple Newsroom hervorgeht, übernimmt die KI dabei im Hintergrund das Navigieren und Ausfüllen der Formulare auf den jeweiligen Webseiten. Einzig der erste Anstoß muss vom Nutzer selbst kommen.

Doch auch wenn der iPhone-Konzern das Feature nun als große Neuerung feiert – die Pionierarbeit leistete hier Konkurrent Google, der mit seinem Chrome-Browser bereits seit einigen Jahren an genau dieser Automatisierung feilt.

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Apple Intelligence und Safari arbeiten zusammen

Laut Apple baut die Verbesserung auf eine bereits bestehende Funktion auf. Bisher konnte Apple Nutzer von iPhones und Co. über schwache oder kompromittierte Passwörter nur informieren. Die eigentliche Arbeit, das Passwort zu ändern, musste manuell ausgeführt werden.

Das Update macht den Prozess komfortabler, da ein einziger Befehl ausreicht, die Passwörter von Apple Intelligence ändern zu lassen.

Apple zufolge können Nutzer schwache oder kompromittierte Passwörter künftig per Fingertipp automatisch ersetzen lassen. Dabei navigieren Apple Intelligence und Safari selbstständig durch den Passwortwechselprozess.

Der KI-Agent handelt in diesem Fall eigenständig im Auftrag des Anwenders. Allerdings ist das Feature auf Safari beschränkt. Kommen Passwortmanager von Drittanbietern zum Einsatz, kann die automatische Änderung über diesen Weg nicht genutzt werden.

Google arbeitet bereits an einem vergleichbaren Feature

Ganz neu ist das Feature allerdings nicht. Letztes Jahr stellte Google »Automated Password Change« für den Chrome-Browser vor. Die KI-gestützte Funktion ist eng mit dem integrierten Passwortmanager verknüpft und soll ebenfalls schwache Passwörter automatisch ändern können.

Wie bei Apple übernimmt die KI den aufwendigen Prozess: Sie öffnet Webseiten, generiert neue Passwörter, füllt Formulare aus und speichert die neuen Zugangsdaten ab.

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Google gibt allerdings an, dass die Änderung nur auf Webseiten funktioniert, die den automatischen Prozess unterstützen. Ob es bei Apple diese Einschränkung ebenfalls geben wird, ist nicht bekannt. Allerdings vermerkt Apple, dass die Sicherheitsfunktion auf qualifizierte Accounts beschränkt sei.

Anderes als die ebenfalls angekündigten Siri-AI-Features, wird die Automatische Passwort-Aktualisierung auch nach Deutschland kommen.