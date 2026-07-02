Apple hat große Pläne für 2027 und die betreffen zwei Geräte – so sollen sich das MacBook Pro und iPad verändern

Das nächste MacBook-Pro-Einstiegsmodell soll sich laut einem Insider näher and die Premium MacBooks orientieren. (Bildquelle: Apple)

Apple bereitet für die erste Jahreshälfte 2027 die Veröffentlichung eines komplett überarbeiteten Einsteiger-MacBook-Pro sowie einer neuen Generation des iPad Pro vor. Dies berichtet der renommierte Tech-Journalist Mark Gurman in einem aktuellen Artikel für Bloomberg.

Damit steht zum ersten Mal ein konkreter Zeitrahmen für die Frischzellenkur des Basis-MacBooks im Raum. Während das aktuelle Modell noch ein Design aus dem Jahr 2021 nutzt, soll die Version für 2027 von Grund auf neugestaltet werden.

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So könnte sich das Design verändern

Laut Mark Gurman deuten Berichte aus dem Apple-Umfeld an, dass das 2027 erscheinende Basis-Modell eine schlankere Bauweise bieten wird.

Ziel von Apple sei es, das Notebook spürbar dünner und leichter zu gestalten und das Design näher an die teureren MacBooks heranzuführen, die Berichten zufolge mit OLED-Touchscreens und Dynamic Islands ausgestattet sein könnten.

Konkrete Details zu dem erwarteten Aussehen, dem Gewicht oder Designelementen nennt Gurman aber nicht.

Apple soll die Veröffentlichung eines günstigen MacBooks Pro noch in diesem Jahr planen. Allerdings soll es noch mit dem aktuellen Design und einem neuen M6-Chip auf den Markt kommen. Erst ab dem Jahr 2027 ist dann mit neuen Designs zu rechnen.

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Auch iPad Pros sollen überarbeitet werden

Parallel zu den Notebooks überarbeitet Apple laut Gurman auch das iPad Pro. Im Frühjahr 2027 soll Apple gleich vier neue iPad-Pro-Modelle auf den Markt bringen.

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Anders als beim MacBook Pro steht hier jedoch kein neues äußeres Design im Vordergrund: Die Geräte sollen die aktuellen Displaygrößen von 11 und 13 Zoll beibehalten.

Stattdessen konzentriert sich Apple wohl auf die inneren Werte. Neben schnelleren Prozessoren – wahrscheinlich mit der nächsten M7-Chip-Generation – soll es auch Experimente mit einem neuen Kühlsystem geben.