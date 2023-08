Apples nächster Geniestreich? Ein smarter Ring könnte euer iPhone + Mac steuern

Apple könnte nachahmen, was der Oura Ring bereits seit längerem vormacht.

Bereits seit einigen Jahren geistert die Idee eines Apple-Rings durchs Internet. Immer wieder sollen Patente und Leaks verraten, dass sich ein smartes Gadget für den Finger beim Tech-Riesen in Cupertino in Arbeit befindet.

Jetzt ist es wieder so weit: Ein neues, von Apple eingereichtes Patent beschreibt ein sich drehendes, äußeres Band , mit dem andere Gerät kabellos am Finger gesteuert werden könnten. Erstmals darüber berichtet hat Patently Apple.

Gemeint sind damit iPhone und Mac - ersteres ließe sich so steuern, ohne das Handy in die Hand nehmen zu müssen, bei zweiterem könnte man auf eine Maus verzichten, was gerade den mobilen MacBooks entgegenkommt.

Aber auch mit Smartwatches, Kopfhörern, Bildschirmen und Tablets würde sich der Ring in Zukunft verbinden können, was Buttons, Fernbedienungen und Tastaturen überflüssig machen könnte. Und natürlich scheint auch eine Integration mit VR-Brillen wie der Apple Vision Pro geplant.

Neben dem Band, das zum Auswählen verschiedener Optionen genutzt werden würde, befindet sich auf dem Ring auch ein sogenannter Juwel, das als Schaltzentrale mit Sensoren für den Ring dient. Außerdem finden sich Kontaktstellen im Inneren des Rings, die zum Auswählen dienen.

Das von Apple eingereichte Patent für einen smarten Ring.

Im Patent nutzt Apple zwar einen Ring zur Illustration des Gadgets, aber auch weitere Schmuckstücke wie Halsketten, Ohrringe, Armbänder oder Fußketten sind in dem Patent eingeschlossen.

Wie wahrscheinlich ist es, dass der Ring tatsächlich erscheint

Ein Patent ist natürlich noch kein fertiges Produkt. Ob der Ring wie in dem Patent jemals erscheint, ist unklar. Und es ist immerhin nicht das erste Mal, dass Apple ein Patent für ein derartiges Produkt einreicht und die Entwicklung dann doch wieder verwirft.

Auf einen baldigen Release eines Apple Rings sollte man daher nicht zu viel Hoffnungen setzen.

Allerdings gibt es eine breitere Entwicklung, die zumindest darauf hoffen lässt, dass wir in ein paar Jahren tatsächlich Apple-Schmuck in dieser Art kaufen können. Denn Apple ist nicht der einzige Tech-Riese, der an einem smarten Ring arbeitet.

Auch Samsung scheint derzeit offenbar ein ähnliches Gadget in der Pipeline zu haben - und das soll laut Gerüchteküche schon 2024 das Licht der Welt erblicken.

Und dann wäre da natürlich noch der Gesundheitsdaten erfassende Oura-Ring, der auch das Titelbild dieses Artikels ziert. Dessen Ring der ersten Generation erschien bereits 2015 - mittlerweile ist die vierte Generation in Arbeit.

Was meint ihr? Würdet ihr einen smarten Ring von Apple am Finger tragen und damit all eure Geräte steuern? Nutzt ihr vielleicht schon jetzt den Oura Ring oder ein ähnliches Produkt? Wie sind eure Erfahrungen damit? Oder kommt euch smarter Schmuck wie dieser gar nicht erst ins Haus, weil ihr lieber auf analoge Alternativen setzt? Schreibt es uns in die Kommentare!