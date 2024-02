Galaxy Ring: Samsung macht es vor - zieht Apple mit einer Alternative nach?

Das meint der Experte: Nur anhand von Patentanmeldungen festzumachen, dass Apple wirklich ein Ring als neues Wearable-Produkt plant, ist eine mutige Aussage. Schließlich gibt es so einige Patente, die einfach nur zur Sicherung der Rechte angemeldet werden - man denke etwa an die »intelligenten Schuhe«, die Apple sich 2013 patentrechtlich gesichert hat.



Außerdem würde sich Apple mit einem weiteren Wearable-Gerät selbst ein Bein stellen. Zumindest wirkt es für mich so, als ob der Hersteller in diesem Bereich ausschließlich auf die Watch als Zugpferd setzt. Hier steht in diesem Jahr im Übrigen der zehnte Geburtstag an, für den sich Apple etwas Besonderes einfallen lassen wird. Ein Ring würde da nur Marktanteile wegnehmen.



Entsprechend stehe ich den Gerüchten über einen Apple Ring skeptisch gegenüber; zumindest so lange der Galaxy Ring nicht zum absoluten Überraschungs-Hit wird und Apple zwangsläufig nachziehen muss. Aber die gleiche Skepsis hatten wir ja auch schon über das Samsung-Wearable …