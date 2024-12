Weltweit gratis: Apple lässt euch am Wochenende seinen Streamingdienst kostenlos nutzen

Apple TV Plus lässt sich kommendes Wochenende komplett kostenfrei nutzen.

Apple ist nur bedingt dafür bekannt, Dinge zu verschenken – am nächsten Wochenende wird aber tatsächlich mal etwas Kostenfreies angeboten.

Konkret geht es um den hauseigenen Streamingdienst Apple TV Plus, der am Wochenende vom 4. und 5. Januar 2025 zur Verfügung gestellt wird. Dies kündigte der offizielle X-Account des Streaminganbieters kurz vor Jahresende mit den Worten »Überzeugt euch selbst« an:

Gratiswochenende bei Apple TV+: Das sind die Bedingungen

Die genauen Teilnahmebedingungen nennt Apple allerdings weder innerhalb des X-Beitrags noch auf der offiziellen Webseite zu Apple TV Plus. Das Portal Variety hat an dieser Stelle nachgehakt:

Laut dem Bericht gibt es keinerlei Einschränkungen, was ihr innerhalb des Apple-TV-Katalogs sehen könnt. Alle Filme und Serien sind für die Dauer des Gratiszugangs komplett freigeschaltet.

Ihr könnt im Rahmen des Angebots Apple TV auf allen zum Streamingdienst kompatiblen Endgeräten laufen lassen – so, wie es auch die zahlende Kundschaft vornimmt.

Um auf das Angebot zugreifen zu können, benötigt ihr lediglich eine Apple-ID. Eine Kreditkarte oder anderweitige Zahlungsmethode muss laut Variety nicht hinterlegt werden. Auch ein Probeabonnement muss nicht abgeschlossen werden.

Heißt auch: Nach Ablauf des Gratiszeitraums werden weder eine Kündigung noch ähnliche Sperenzchen notwendig.

Die üblichen Wege für einen solchen kostenfreien Zeitraum bleiben von der Gratisaktion unberührt. Apple erlaubt grundsätzlich ein einwöchiges Probeabo für Apple TV Plus, das sich (falls nicht vorher gekündigt) in ein reguläres Abonnement mit einem monatlichen Preis von zehn Euro umwandelt.

Qualifizierte Geräte wie iPhones und iPads erhalten indes einen dreimonatigen Probezeitraum. Zudem ist Apple TV Plus in der »Apple One« genannten Suite integriert, die wiederum mit 20 Euro zu Buche schlägt, dafür aber auch Zugriff auf Dienste wie Apple Music oder iCloud Plus gewährt.

Der kostenfreie Zeitraum für Apple TV Plus dürfte natürlich das Ziel der Neukundengewinnung vor Augen haben. Apple selbst nennt bisher keine Abonnentenzahlen, seit Apple TV Plus vor rund fünf Jahren seinen (Streaming-)Dienst angetreten ist.

Gibt es eine Serie oder einen Film, für den ihr den Gratiszeitraum von Apple TV Plus in Anspruch nehmen werdet? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!