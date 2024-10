Apple TV Plus im November 2024: Alle neuen Filme und Serien im Überblick

Im November 2024 erscheint auf Apple TV Plus die zweite Staffel einer postapokalyptischen Serie, die besonders Fans von Fallout und Metro gefallen dürfte. Bildquelle: Apple TV.

Ein neuer Monat bedeutet neue Inhalte auf Apple TV Plus. Welche Filme und Serien bei dem Streamingdienst in den kommenden Tagen und Wochen auf euch warten, erfahrt ihr in diesem Artikel. Außerdem bekommt ihr hier alle Trailer auf einen Blick, ohne separat danach suchen zu müssen.

Highlight im November 2024: Silo - Staffel 2

2:21 Silo: Die zweite Staffel zu Apples postapokalyptischer Dystopie startet im November

Genre : Sci-Fi/Drama

: Sci-Fi/Drama Creator : Graham Yost

: Graham Yost Cast : Rebecca Ferguson, Tim Robbins

: Rebecca Ferguson, Tim Robbins Serienstart : 2023

: 2023 Staffeln : 2

: 2 Auf Apple TV Plus ab: 15. November 2024

Nachdem die Oberfläche infolge der Apokalypse unbewohnbar geworden ist, mussten die Überlebenden flüchten und auf ein unterirdisches Silo ausweichen, das sie völlig von der Außenwelt abschottet. Dort hausen nun scheinbar die letzten 10.000 Menschen der gesamten Erde.

Die Gesellschaft innerhalb des Silos ist jedoch mit vielen Ungereimtheiten durchzogen. Denn wer Fragen bezüglich der Vergangenheit stellt, muss mit dem Tod rechnen.

So ist es etwa dem Mann der Ingenieurin Juliette (Rebecca Ferguson) ergangen. Die steht dem Silo fortan misstrauisch gegenüber und beschließt, Nachforschungen durchzuführen. Dafür muss sie sich schließlich an die Oberfläche begeben, von der zuvor jedoch nie jemand zurückgekehrt ist.

Silo Staffel 2 umfasst zehn Episoden, die ab dem 15. November 2024 wöchentlich bei Apple TV Plus erscheinen.

Alle weiteren neuen Inhalte im November 2024

Bad Sisters – Staffel 2

2:15 Bad Sisters: Im Trailer zu Staffel 2 bekommen es die Schwestern mit einem neuen Toten zu tun

Genre : Komödie/Drama

: Komödie/Drama Veröffentlichung: 13. November 2024

Die fünf Garvey-Schwestern sind eigentlich unzertrennlich. Doch als einer ihrer Ehemänner stirbt, werden Nachforschungen angestellt und alles deutet auf einen kaltblütigen Mord hin. Als wäre das nicht schon genug, hätte jede von ihnen ein Motiv gehabt, dem familiären Störenfried nach dem Leben zu trachten. Das wirft die Frage auf: Wer ist die böse Schwester?

Blitz

1:48 In dem Weltkriegsfilm Blitz sucht ein kleiner Junge seine Mutter und reist dafür quer durch London

Genre : Historie/Drama

: Historie/Drama Veröffentlichung: 22. November 2024



George (Elliot Heffernan), ein kleiner Junge aus London, wird infolge von Luftangriffen während des Zweiten Weltkriegs von seiner Mutter Rita (Saoirse Ronan) aufs Land gebracht. Dort soll er vor weiteren Anschlägen geschützt werden.

Dieser ist damit jedoch nicht einverstanden und macht sich auf den Weg nach Ostlondon, um seine Mutter wiederzusehen. Die wiederum erfährt von seinem Verschwinden und macht sich ebenfalls auf die Suche.

Das könnte auch spannend sein

Ursprünglich sollte auf Apple TV Plus im November auch der Skydance-Animationsfilm Spellbound erscheinen. Nachdem die Animationssparte des Produktionsstudios jedoch an Netflix verkauft wurde, debütiert das bunte Abenteuer nun am 22. November 2024 bei dem bekannten Streaming-Konkurrenten. Dort könnt ihr euch außerdem über die zweite Staffel des Action-Hits Arcane freuen.