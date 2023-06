Apple Vision Pro: Für ein wichtiges Feature müsst ihr wohl extra zahlen

Laut einem Apple Experten wird die Vision Pro ein wichtiges Feature nicht im Lieferumfang inkludieren. (Bild: Apple)

Es ist bereits bekannt, dass Apple sich dazu entschieden hat, seine neue Mixed-Reality-Brille mit besonders hochwertigen Materialen herzustellen. Bei einem Preis von 3.500 Euro ist dies auch nicht verwunderlich, jedoch handelt es sich bei der Vision Pro um ein Gerät, das man auf dem Kopf tragen muss - und da zählt jedes weitere Gramm an Gewicht.

Um den Nacken zu entlasten und den Tragekomfort zu erhöhen, hat das Headset ein Kopfband - das wohl als optionales Accessoire verkauft wird.

Das Kopfband ist laut Insider nicht inklusive

Apple-Experte Mark Gurman hat in seinem neuesten Power On Newsletter mehr Details über kommende Apple-Produkte geteilt. Darunter auch ein wichtiges Detail für Apples neue Mixed-Reality-Brille.

Gurman zufolge wird das obere Kopfband nicht Teil des Lieferumfangs werden und stattdessen als optionales Extra verkauft werden. Apple hat die Vision Pro auch mit einem Preis »ab« 3.500 Euro vorgestellt, was Spielraum für zusätzliche Accessoires und Konfigurationen freilässt.

Das hier abgebildete Kopfband, soll wohl optional verfügbar sein. Auf anderen Videos und Fotos des Vision Pro taucht es bisher nicht auf. (Bild: Apple)

Ein von frühen Testern oft angesprochener Kritikpunkt ist das hohe Gewicht des Headsets. Apple hat sich gegen billige und leichte Materialien entschieden, was das Gerät deutlich hochwertiger macht, allerdings auf Kosten des Tragekomforts.

Die Vision Pro besteht zum großen Teil aus Aluminium und Glas, was man spüren kann.

Das Kopfband kann helfen, das hohe Gewicht auszugleichen, jedoch wird es wohl wie die Korrekturlinsen von Zeiss als optionales Accessoire verkauft werden.

Dass dies nicht so unwahrscheinlich ist, hat Apple in der Vergangenheit schon bewiesen. Der Monitorständer für das Pro XDR-Display wird ebenfalls separat verkauft und hatte zu Release eine UVP von 1.100 Euro.

Ein anderes Beispiel wären das Apple Mac Pro Rollen Kit - Räder für den Mac Pro-PC. Diese waren ebenfalls ein optionales Extra, das mit 850 Euro zu Buche geschlagen hat.

VR-Alternative für Gamer

Wie viel das separate Kopfband kosten wird, ist Gurman noch nicht bekannt. Ein Preis im dreistelligen Bereich ist allerdings nicht unwahrscheinlich.

Wenn ihr mehr über die Vision Pro erfahren wollt, dann schaut mal in unsere Übersicht rein:

Mehr zur Apple Vision Pro Apple Vision Pro im Überblick: Technische Daten, Preis und Features von Duy Linh Dinh

Was haltet ihr davon, dass Apple die Kopfstütze separat verkaufen will? Ist diese eurer Meinung eigentlich essentiell oder findet ihr das in Ordnung? Welcher Preis wäre für euch passend und welchen erwartet ihr von Apple? Habt ihr vor euch die Apple Vision Pro zu kaufen, wartet ihr auf günstigere Modelle oder habt ihr gar kein Interesse an einem solchen Gerät? Schreibt uns eure Meinung dazu in die Kommentare!