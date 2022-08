Apples nächster "One more thing"-Paukenschlag könnte VR und AR endlich zum Durchbruch verhelfen

Gerüchte um das Apple-eigene Headset für die AR- und VR-Erfahrung kursieren bereits seit Jahren durchs Netz. Möchte man den Gerüchten Glauben schenken, wird Apple das Mixed-Reality-Headset zwischen 2022 und 2023 vorstellen. Wer weiß, vielleicht sehen wir ja bereits zum Event von Apple erste Einblicke hinter Apples Idee zum Mixed-Reality-Headset.

Möglicherweise werkelt der Hersteller auch nicht nur am eigenen Headset, sondern gleich an einem ganzen Ökosystem. Neue Hinweise zeigen ein ehrgeiziges Ziel, das sich Apple gesetzt haben könnte.

Apples Headset - Reality Pro ?

Wie die Webseite Bloomberg vor kurzem berichtet, hat Apple bereits mit dem Verfahren zur Markenanmeldung begonnen. Demnach möchte sich die Firma die Namen Reality One , Reality Pro und Reality Processor sichern. Die hauseigene Brille könnte mit dem Namen Reality Pro versehen werden, was auf ein Nischenprodukt schließen lassen würde.

Das Design des Headsets soll sich dabei stark an dem der AirPods Max und der Apple Watch orientieren, wie 9to5mac berichtet. Ausgestattet mit zwei 8K-OLED-Displays sowie fortschrittlichen Sensoren für die Gesten- und Umgebungserkennung, wolle Apple laut 9to5mac ein immersives Erlebnis ermöglichen - sofern sich diese Spezifikationen auch bewahrheiten.

Ähnlich wie die iPhones und Macs sollen auch die AR-/VR-Brillen eine eigene Chip-Familie erhalten und somit auch eigens entwickelte Prozessoren integriert bekommen. Dies würde die Registrierung der Namen Reality Processor oder Reality One erklären. Das Ziel eines leistungsstarken Chips soll es schließlich sein, dass kein anderes Gerät für die Ausführung der Brille notwendig ist und grafikintensive Inhalte nativ ausgegeben werden.

Ob bereits erste Prototypen am 7. September zu sehen sind, bleibt bis zum Apple-Event abzuwarten. Bisher wurden die oben genannten Namensgebungen lediglich eingereicht, jedoch nicht final bestätigt, wie im oben verlinkten Beitrag von 9to5mac beschrieben wird.

Apples neues Ökosystem mit realityOS ?

Bereits 2017 tauchten Hinweise auf, die Apples Interesse an AR und VR bekunden sollten. Genauer gesagt: Apple arbeitet vermeintlich an ihrem eigenen Ökosystem in dem Bereich der beiden virtuellen Welten. Aus den Hinweisen geht nämlich ein anderes Betriebssystem auf Basis von iOS hervor. Dieses soll unter der Berücksichtigung von Augmented- und Virtual-Reality erstellt worden sein.

Vorhandene AR-Kit-Funktionen sollen demnach genutzt werden, um darauf betriebene Anwendungen auf neuen Geräten auszuführen. Anfang des Jahres meldete Bloomberg, dass dieses iOS-System diverse iPhone-Apps in Form von AR-Versionen enthält.

In dem offiziellen Source-Code von Apple haben Entwickler bereits Anfang des Jahres Hinweise auf das vermeintlich kommende Betriebssystem realityOS gefunden. Im Mai dieses Jahres sicherte sich Apple die Namensgebung in vielen Ländern auf der ganzen Welt.

Im Zusammenspiel mit dem Reality-Betriebssystem von Apple dürfte es sich also nicht nur um ein einzelnes Produkt handeln. Vielmehr ist eine vollständige Plattform zu erahnen, in der die Anwendungen auf ein Betriebssystem, einen eigenen Chip und die dazugehörige Hardware optimiert werden.

Was haltet ihr von derartigen AR/VR-Headsets beziehungsweise Brillen? Steht ihr diesen Technologien positiv entgegen oder haltet ihr sie für einen verfrühten Trend? Schreibt uns doch eure Meinung in die Kommentare!