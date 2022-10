Apple Watch 7 explodiert nach starkem Qualm, Träger schmeißt sie noch rechtzeitig aus dem Fenster

Es gibt viele Berichte zur Apple Watch als Retter in der Not. Auch wir haben in der Vergangenheit einen Fall aus Amerika geschildert, bei dem die Uhr zu einer lebenswichtigen Diagnose beigesteuert hat.

Dass ein derartiges Gadget auch die andere Richtung einschlagen und Verletzungen verursachen kann, zeigt nun ein Fall eines US-Amerikaners, wie die Webseite 9to5Mac berichtet. Glücklicherweise konnte der Träger die Uhr noch rechtzeitig aus dem Fenster werfen, um Schlimmeres zu verhindern. Aber was genau ist passiert?

Überhitzung mit Folgen

Gegenüber der Webseite 9to5Mac berichtet der Träger einer Series 7 von Apple, dass er zu Beginn der Problematik eine ungewöhnliche Hitze der Uhr verspürte. Schließlich stellte er fest, dass sich die Rückseite stark aufgebläht hat und die Smartwatch eine Warnung aufgrund der hohen Temperatur aufzeigte.

Klugerweise nahm der US-Amerikaner die Uhr vom Handgelenk und setzte sich kurzfristig mit dem Support von Apple in Verbindung. Letztlich wurde er darum gebeten, die Uhr bis auf Weiteres nicht zu berühren, bis er einen Anruf von Apple erhält - dieser blieb allerdings länger aus.

Am nächsten Morgen schien das Hitzeproblem nicht nur weiter zu bestehen, sondern sich sogar zu verschlimmern, wie der Träger schildert. Die Hitze im Gehäuse habe sich so sehr erhöht, dass nun auch das Display der Uhr zersprungen sei.

Als ihr Besitzer damit beginnen wollte, Fotos für Apple aufzunehmen, nahm die Tragik weiter ihren Lauf und die Apple Watch begann Kistergeräusche von sich zu geben. Rechtzeitig warf der US-Amerikaner die Smartwatch aus dem Fenster, bevor sie zu explodieren begann. Außer auf den Möbeln richtete die Uhr glücklicherweise keine größeren Brandschäden an. In einem Video dazu ist ein deutliches Qualmen zu erkennen, das das Ausmaß dieser Hitzeentwicklung mehr als deutlich macht:

Erneut wendete sich der Benutzer an Apple, um die neusten Ereignisse der bedrohlichen Lage zu schildern. Ihm wurde schließlich nur mitgeteilt, dass der Fall die höchste Priorität habe und Apple das defekte Produkt zur weiteren Untersuchung für das Labor abholen wird. Was die genaue Ursache für diese Hitzeentwicklung ist, bleibt derzeit noch unklar.

Angeblich versuchte Apple, eine Verschwiegenheitserklärung zu erreichen. Der Besitzer lehnte allerdings ab und wandte sich stattdessen an die Webseite 9to5Mac. Der Mann besuchte aus Sorge noch die Notaufnahme, die aber keine ernstzunehmenden Verletzungen am Körper feststellte.

Einzelfall oder ein größeres Problem von Apple?

Wir haben Apple um eine Einschätzung der Sachlage gebeten und werden euch in diesem Artikel darüber informieren, wenn wir eine Antwort erhalten sollten. In der Vergangenheit gab es zumindest vermehrt Hinweise auf Akkus, die sich aufblähten und im schlimmsten Fall in einer kleine Detonation endeten. Die Webseite Golem berichtete bereits über eine entsprechende Sammelklage gegen Apple.

Aktuell ist zumindest nicht davon auszugehen, dass es ich um ein allgemeines Problem handelt. Sollte sich eure Apple Watch ungewöhnlich heiß am Handgelenk anfühlen und das Gerät sogar ein Hinweis am Display aufzeigen, ist aber Vorsicht geboten und die Uhr sollte vom Körper genommen werden.

