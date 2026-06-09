Siri AI: Wann kommt sie und welche iPhones, iPads und Macs erhalten das große Upgrade?

Siri AI kommt Ende 2026 – allerdings nicht nach Deutschland. (Bild: Apple)

Siri soll das einlösen, was Apple vor rund zwei Jahren versprochen hat: Sie soll intelligenter sein, ein Kontextbewusstsein entwickeln und systemweit integriert werden.

Auf dem Papier liest sich die neue Sprachassistentin wie Apples Antwort auf Gemini für Android. Weg vom trägen Assistenten, hin zu einem Agenten, der das gesamte Gerät und seinen Kontext versteht.

Allerdings hat Apple mit dieser Ankündigung auch gleich zwei große Hürden aufgebaut.

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1. iPhone und iPad: Siri AI kommt vorerst nicht in die EU

Bei Siri AI schauen wir in Deutschland vorerst in die Röhre.

Während viele andere Länder außerhalb der EU noch in diesem Jahr von dem großen Siri-Upgrade profitieren werden, müssen wir uns (erneut) in Geduld üben.

Der Grund ist anscheinend der Digital Market Act (DMA), der laut Apple einen zeitnahen Launch von Siri AI innerhalb der EU verhindert. Das große Upgrade wird also für das iPhone und iPad hierzulande vorerst nicht erscheinen und auf unbestimmte Zeit verschoben.

Nutzt ihr dagegen einen Mac oder die Apple Vision Pro, soll Siri AI noch Ende des Jahres auch in der EU ankommen. Die Betriebssysteme macOS und visionOS fallen nicht unter die DMA-Regelungen.

2. Für die besten Features braucht ihr eines der besten Apple-Geräte

An der grundsätzlichen Hürde hat sich nichts geändert. Wenn ihr Apple Intelligence und Siri AI nutzen möchtet, benötigt ihr mindestens die folgenden Geräte:

iPhone 15 Pro (Max) oder neuer

iPad mini mit A17 Pro

iPad mit M1 oder neuer

Mac mit M1 oder neuer

MacBook Neo

Apple Vision Pro

Apple Watch Series 10 oder neuer

Apple Watch Ultra 2 oder neuer

Apple Watch SE 3

Die Apple Watches müssen mit einem iPhone gekoppelt sein, das Apple Intelligence und Siri AI unterstützt. Wenn ihr hingegen alles aus Siri AI und Apple Intelligence herausholen wollt, liegt die Messlatte deutlich höher.

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Autoplay

Für das leistungsstärkste On-Device-Modell sowie Siris »ausdrucksstarke« Stimmen und fortschrittliche Diktierfunktionen werden die folgenden Modelle benötigt:

iPhone Air und iPhone 17 Pro (Max)

iPad mit M4-Chip sowie mindestens 12 GB RAM

Mac mit M3-Chip sowie mindestens 12 GB RAM

Apple Vision Pro mit M5-Chip

Somit bleiben die Vorzeige-Features den besten Geräten von Apple vorbehalten.

Wann erscheint das Update? iOS 27 ist am 8. Juni in die Developer Beta gestartet und wird voraussichtlich im Juli in die Public Beta übergehen. Der Release folgt demnach im Herbst.