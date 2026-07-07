Neues zum angeblichen Gothic 2 Remake: »Im Geheimen haben sie schon angefangen«, behauptet einer der Synchronsprecher

Geht es als nächstes mit einem Remake zu Gothic 2 weiter? Die Gerüchte verdichten sich.

Die Frage liegt so nah wie das Orkland am Alten Lager: Kommt nach dem Erfolg des Gothic Remake nun eine Neuauflage von Gothic 2 und/oder Nacht des Raben? Immerhin handelt es sich dabei um das größere und bei vielen Fans auch beliebtere Rollenspiel der Reihe.

Ein aktuelles Video schürt die Hoffnungen. Darin äußert sich ein Schauspieler, der es wissen könnte: Die russische Stimme des Namenlosen Helden, Pyotr Ivashenko, teilte einen kurzen Clip, in dem er behauptet, die Arbeiten hätten schon begonnen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Was genau sagt er?

Das Video ist nur auf Russisch verfügbar, also haben wir ein Redaktionsmitglied mit entsprechenden Sprachkenntnissen gebeten, den Text für uns zu übersetzen. Die wichtigste Aussage, die Ivashenko trifft:

Im Geheimen haben sie schon angefangen das Remake vom zweiten Gothic zu machen.

Sie, das sind dann wohl Entwickler Alkimia Interactive und THQ Nordic. Ob Ivashenko selbst schon an diesem angeblichen Projekt beteiligt ist, sagte er nicht. Dafür aber, dass es wohl noch Unklarheiten gebe, wie man mit dem Charakter Raven in Teil 2 verfahre. Das ist insofern spannend, als dass es bestätigen würde: Das große Addon Die Nacht des Raben wäre gleich mit enthalten im Remake, erst dort ist Raven nämlich eine der Hauptfiguren.

Wie wahrscheinlich ist das? Uns würde null überraschen, wenn Alkimia tatsächlich an einem weiteren Gothic-Remake arbeitet. Immerhin haben sie nun die nötige Erfahrung und auch Vorarbeit geleistet – das Minental ist ja Teil der Karte von Teil 2, einer der Gründe, warum Gothic 2 damals so schnell entstehen konnte.

Die Stadt Khorinis und ihr Umland sind neu, ebenso Piratenbuchten und uralte Ruinen. Das Minental hat sich derweil verändert.

Das Timing würde ebenfalls perfekt zu einer Aussage passen, die Reinhard Pollice in einem GameStar-Interview 2024 traf:

Wir haben schon dutzende Ideen dazu, wir könnten eigentlich direkt loslegen (...). Mich würde das sehr freuen. Ich hoffe, den Spielern gefällt das Gothic 1 Remake so gut, dass wir das machen können.

Eine offizielle Bestätigung gibt’s zwar noch nicht, dafür aber ziemlich klare Teaser in Kommentaren von THQ Nordic: Wenn Fans in den sozialen Medien nach einem möglichen Sequel fragen, schreibt der offizielle Kanal gerne sowas wie: »Ja, wir lesen hier mit.«

Auch in einem aktuellen GameStar-Entwickler-Interview klang durchaus Interesse an einem Sequel durch - und auf unsere Anfrage für diese News verwies THQ Nordic auf besagtes Interview. So, so.

1:03 Das Gothic Remake wird im neuen Trailer gefeiert und in den Kommentaren fragen alle nur nach Teil 2 - bis THQ antwortet

Autoplay

Allerdings ist auch zu bedenken, dass die Entwicklung des Gothic Remake alles andere als glatt lief. Der Release wurde mehrmals verschoben, die Entwickler hatten unter Anfeindungen zu leiden, und am Ende musste manches aus dem Spiel gestrichen werden, was sie eigentlich gerne integriert hätten.

Hoffentlich können sich die Entwickler mit dem Aufwind des erfolgreichen Releases neue Energie tanken und sich für ihr nächstes Projekt angemessen Zeit nehmen. Wir rechnen damit, dass es eine Weile dauern dürfte, bis wir mehr zum angeblichen zweiten Remake hören.

Wir haben schon ein paar ganz konkrete Wünsche, falls es ein Gothic 2 Remake geben wird (und seien wir ehrlich, wir hoffen alle drauf, oder?). Mehr dazu lest ihr im oben verlinkten Artikel. Wir haben außerdem spannende Infos und Tipps zur Neuauflage von Gothic für euch parat, mit denen euer Minental-Ausflug nicht im nächsten Scavenger-Schnabel endet.