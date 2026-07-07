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Xbox-Entlassungswelle erfasst Bethesda: Wie geht es jetzt mit The Elder Scrolls, Doom und Fallout weiter?

Xbox trennt sich von etwa 3.200 Mitarbeitern, betroffen sind auch zahlreiche Entwickler aus zwei Bethesda-Studios.

Profilbild von Tristan Gudenrath

Tristan Gudenrath
07.07.2026 | 12:11 Uhr

Bei Bethesda sieht es wirklich übel aus. Bei Bethesda sieht es wirklich übel aus.

Nachdem Ubisoft erst im Juni 2026 den Rotstift angesetzt und 200 Angestellte gefeuert hat, zieht jetzt auch Microsoft nach. Der Großkonzern spart etwa 4.800 Stellen weg, 3.200 davon stammen aus der Xbox-Sparte. Darin enthalten ist vor allem die Trennung von den fünf Studios Undead Labs (State of Decay), Ninja Theory (Hellblade), Arkane Lyon (Dishonored), Compulsion Games (South of Midnight) und Double Fine (Psychonauts).

Doch auch das Flaggschiff Bethesda bleibt nicht verschont. Wie viele Menschen genau betroffen sind, lässt sich noch nicht sagen. Sicher ist aber, dass insbesondere zwei Studios hart getroffen wurden.

Ein Kahlschlag

Der Publisher Bethesda Softworks ist bekannt für legendäre Marken wie The Elder Scrolls, Fallout, Wolfenstein und Dishonored. Doch auch das konnte das Unternehmen nicht vor Microsoft historischer Massenentlassung schützen. Wie Branchen-Insider Jason Schreier via Bluesky berichtet, sei der Schaden bei ZeniMax Online Studios und id Software besonders groß.

ZeniMax Online Studios, das seit jeher für The Elder Scrolls Online zuständig ist, bleibt bestehen. Wie viele Menschen ihre Arbeit verloren haben, wissen wir noch nicht.

Konkreter kennen wir den Schaden bei den Doom-Machern id Software. Wie The Doom Dominion via X berichtet und als Quelle auf Jason Schreier verweist, wurden dort 95 Personen entlassen. Wie viele Angestellte id Software hatte, ist unbekannt. Im Internet schwanken die Zahlen zwischen 200 und 500 Personen, wobei eine höhere Menge wahrscheinlicher ist. Das entspräche einer Reduktion um mindestens 19 Prozent. Es drohen außerdem weitere Entlassungen in einer zweiten Welle.

Video starten 1:46 The Elder Scrolls Online: Die Diebes-Gilde kehrt nach 10 Jahren mit neuer Story zurück

Was ist mit The Elder Scrolls 6?

Auch beim Entwickler Bethesda Studios gibt es Entlassungen. Die Bethesda Game Studios Union kommentiert auf Bluesky:

Was inzwischen zu einer belastenden jährlichen Routine geworden ist: Microsoft hat beschlossen, Tausende von Mitarbeitenden zu entlassen, darunter auch viele von uns bei den Bethesda Game Studios. Nachdem in früheren Entlassungswellen bereits über 10.000 Entwickler ihren Arbeitsplatz verloren haben, sind die Verantwortlichen an der Spitze offenbar zu dem Schluss gekommen, dass selbst das nicht ausreicht, um ihre eigenen Fehler auszubügeln.

Heute verabschieden wir uns von vielen unserer Freunde und Kollegen sowie von Hunderten weiteren Mitarbeitenden im Xbox-Bereich, darunter Menschen, die seit Jahrzehnten bei den Bethesda Game Studios gearbeitet haben. Wann wird dieser Kreislauf aus Entlassungen auf der Jagd nach immer höheren Gewinnen endlich ein Ende finden?

The Elder Scrolls 6 ist nicht in Gefahr, und Microsoft hält weiter an der Marke fest. Kein Wunder, schließlich ist es aktuell Microsofts wichtigstes Spiel. Inwieweit sich die Entlassungen darauf auswirken, lässt sich nicht sicher sagen. Aus dem Beitrag der Bethesda Game Studios Union geht jedoch hervor, dass die Einsparungen tief greifen, es könnten also signifikante Köpfe gerollt sein.

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Mehr Spiele bekannter Marken

Wie The Doom Dominion ebenfalls via X meldet, möchte Microsoft trotz des reduzierten Personals häufiger Spiele zu Doom, Quake und Wolfenstein veröffentlichen. Einige Fans dürften jetzt durchatmen, immerhin gab es zuvor Gerüchte, dass Microsoft Bethesda/ZeniMax auf The Elder Scrolls und Fallout zusammenkürzen möchte, trotz der Spiele, die sich bereits in Entwicklung befinden. Darunter der Story-Shooter Wolfenstein 3.

Natürlich halten Microsoft und Bethesda auch an der Fallout-Marke fest. Fallout 76 erhält weiterhin Updates und es wird auch neue Spiele geben. Aber The Elder Scrolls 6 hat weiterhin die höchste Priorität.

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