WWDC 2025: Wann das Apple-Event startet und was gezeigt werden soll

Auf der WWDC 2025 wird Apple voraussichtlich die neuen Betriebssystem-Updates für iPhone, Mac und Co. vorstellen. (Bild: Apple)

In diesem Jahr startet Apples World Wide Developer Conference (WWDC) am Montag, dem 2. Juni. Traditionell wird die WWDC mit einer Keynote eröffnet, bei der die kommenden großen Software-Updates für iPhone, Mac und Co. im Fokus stehen.

Sie beginnt um 19 Uhr deutscher Zeit und wird unter anderem auf der Apple Webseite sowie auf YouTube live übertragen. Im Anschluss an die Keynote wird es für Entwickler über mehrere Tage hinweg diverse Workshops zu den neuen Software-Features geben, bis die WWDC dann am 13. Juni endet.

Software-Ankündigungen

Auch wenn Apple die WWDC in der Vergangenheit auch schon nutzte, um Hardware-Produkte vorzustellen, liegt das Hauptaugenmerk auf den kommenden großen Betriebssystem-Updates. In diesem Jahr wird es dabei womöglich eine große Änderung geben.

Laut Bloomberg-Journalist und Apple-Experte Mark Gurman soll der Hersteller die Namensgebung seiner Software grundlegend ändern, um eine Vereinheitlichung zu schaffen. Statt iOS 19, watchOS 12 und macOS 16 sollen alle Betriebssysteme nun nach Jahr benannt werden.

Folgende Software-Updates soll Apple auf der der WWDC vorstellen:

iOS 26 (statt iOS 19)

macOS 26 (statt macOS 16)

iPadOS 26 (statt iPadOS 19)

watchOS 26 (statt watchOS 12)

tvOS 26 (statt tvOS 19)

visionOS 26 (statt visionOS 3)

Traditionell werden zeitnah nach der Keynote die ersten Testversionen für Entwickler freigegeben. Die finale Veröffentlichung der Betriebssystem-Updates erfolgt in der Regel im September mit der Vorstellung der neuen iPhones.

iOS 26 und iPadOS 26

Die aktuellen Gerüchte und Leaks zu iOS 19 beziehungsweise iOS 26 hat euch mein Kollege Patrick bereits zusammengefasst. Unter anderem soll ein neues KI-Feature für eine längere Akkulaufzeit sorgen. Zudem werden eine überarbeitete Health-App und besseres Multitasking erwartet.

Neben den neuen Features soll Apple zudem ein großes Redesign für iOS 26 planen – angeblich das größte seit iOS 7. Erwartet wird eine frische Optik für Icons, Menüs, Apps, Fenster und Schalflächen. Das neue Design soll sich dabei am Betriebssystem visionOS von Apples Mixed-Reality-Headset Vision Pro orientieren.

Damit sollen die App-Symbole runder werden, zudem könnte es mehr Transparenzeffekte sowie neue Schnellzugriffe auf Dienste und Funktionen geben.

watchOS 26

Auch das kommende Betriebssystem der Apple Watch, watchOS 26, soll laut Gurman soll einige Designänderungen im Stil von visionOS erhalten. Hier soll Apple jedoch kein großes Redesign planen, sondern nur Teile des Interface auffrischen.

Mehr zum Thema watchOS 12: Drei Neuerungen könnten die Apple Watch in Zukunft erheblich verbessern von Patrick Schneider

Natürlich wird die Smartwatch auch wieder neue Features erhalten. Gerüchten zufolge soll Apple Intelligence mit dem watchOS-Update Einzug erhalten. Allerdings ist noch unklar, welche Apple Watch-Modelle dabei unterstützt werden.

Daneben plant der Hersteller auch neue Funktionen für die Bedienungshilfe, unter anderem Live-Untertitel in Echtzeit für FaceTime oder Podcasts.

macOS 26

macOS 26 soll ebenfalls ein großes Design-Update erhalten, inklusive neuen App-Icons, Menüs, Apps und mehr. Laut Macrumors möchte der Hersteller so den Look von iOS, iPadOS und macOS vereinheitlichen.

Daneben soll das Desktop-Betriebssystem auch viele der neuen iOS-Features erhalten. Auch zur Namensgebung gibt es bereits Gerüchte. Laut Mark Gurman soll die kommende Mac-Version den Namen »Tahoe« tragen – nach dem berühmten See »Lake Tahoe«.

tvOS 26

Der Apple TV wird mit tvOS 26 ebenfalls ein größeres Update erhalten. Zu neuen Features gibt es aktuell wenige Hinweise. Erwartet wird jedoch, dass Apple auch hier einige Design-Anpassungen vornimmt.

Wahrscheinlich ist auch hier eine Annäherung an visionOS mit transparenten Menüs, Schaltflächen sowie weiteren Elementen. Laut Macrumors soll das App-Design insgesamt vereinfacht werden, um den Fokus auf die Inhalte zu lenken.

Hardware-Ankündigungen

Auch wenn das Hauptaugenmerk der WWDC auf Software liegt, hat Apple die Keynote in der Vergangenheit auch genutzt, um neue Hardware-Produkte vorzustellen. Beispielsweise stellte der Hersteller hier etwa 2010 das iPhone 4 vor, 2017 den HomePod und 2023 die Apple Vision Pro.

Für die WWDC 2025 gibt es indes noch keine konkreten Hinweise auf neue Hardware. Gänzlich auszuschließen ist es allerdings nicht.

Worauf freut ihr euch bei der diesjährigen WWDC am meisten und wie denkt ihr über die mögliche Umbenennung der Software-Versionen? Verwirrend oder aufgrund der Vereinheitlichung eine gute Entscheidung? Teilt uns eure Meinung gerne in den Kommentaren mit.